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Врачей в Карагандинской области обвиняют в халатности

Автор:  
Агата Мухамеджанова
27 Сентября 2022, 12:13
Врачей в Карагандинской области обвиняют в халатности

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Родители умершего младенца в Каркаралинском районе Карагандинской области обвиняют местных врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

17-го сентября семья Айдархановых обратились к докторам Каркаралинской районной больницы. У ребенка была температура, диарея и рвота. Врачи обследовали малыша, и попросили родителей понаблюдать за ним перу дней дома. Однако 19-го сентября младенцу стало намного хуже, и на «скорой» его доставили в районную больницу.

«Нам сказали посмотреть за ним пару дней. Назначили лекарства и отпустили домой. Но на следующий день ему стало хуже», - говорит отец ребенка Берик Айдарханов.

Ребенок скончался в реанимационном отделении районной больницы. Тело малыша родные привезли в Караганду в судмедэкспертизу. Берик Айдарханов обвиняет врачей в халатности.

Данный инцидент сейчас расследуют в департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Карагандинской области.

«В настоящее время в соответствии с приказом управления здравоохранения, областными специалистами проводится разбор случая смерти ребенка. По результатам разбора будут приняты меры. Данный вопрос находится на личном контроле у руководителя управления», - прокомментировали в управлении здравоохранения.


Карагандинская область   Происшествия   Здравоохранение  
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