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Врачей общей практики не хватает в Павлодарской области

9 Октября 2018 20:50 73
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Врачей общей практики не хватает в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области не хватает врачей общей практики, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В области действуют 260 участков врачей общей практики, на которых приходится свыше 560 тыс человек прикреплённого населения (564 467), то есть на один участок в среднем - 2 171 человек при нормативе 1 700 человек. Одной из причин недостижения данного индикатора является дефицит врачей общей практики», - сообщили сегодня в пресс-службе акима Павлодарской области.

Блок вопросов о развитии системы здравоохранения и повышении качества медицинского обслуживания людей был поднят сегодня на аппаратном совещании под председательством акима Павлодарской области Булата Бакауова.

Врачей общей практики не хватает в Павлодарской области 

«На сегодняшний день в Павлодарскую область прибыли 86 молодых специалистов, однако существует потребность в 73 врачах. Из местного бюджета впервые в 2018 году дополнительно были предусмотрены бюджетные средства на распределение образовательных грантов, - отметили в акимате региона. - В соответствии с законодательством Республики Казахстан, данные образовательные гранты присуждены на конкурсной основе. В настоящее время количество обучающихся по гранту акима Павлодарской области составляет 104 человека: 74 человека - по специальности общая медицина и 30 - резидентура.

Проведена работа по интеграции всех служб здравоохранения вокруг нужд пациента на основе модернизации и приоритетного развития первичной медицинской помощи, дополнили в администрации региона со ссылкой на руководителя управления здравоохранения области Ораза Мукашева.

«Открыты круглосуточные бригады неотложной медицинской помощи населению по обслуживанию вызовов 4-ой категории срочности, кабинеты психиатров и наркологов в организациях первичной медико-социальной помощи городов Павлодара и Экибастуза, переданы штаты фтизиатрических кабинетов противотуберкулёзной службы», - сообщила пресс-служба акима Павлодарской области.

В этом году за счёт средств областного бюджета приобретено медицинское оборудование на 1 млрд 450 млн тенге, лифтовое оборудование - почти на 105 млн, 9 автомашин более чем на 36 млн тенге, а также проведены капремонты амбулаторно-поликлинических организаций на сумму 575 млн 100 тыс тенге.

«За 9 месяцев 2018 года в области не зарегистрированы случаи материнских потерь, показатель младенческой смертности снизился на 24%», - отметили в пресс-службе администрации региона.

 

 

 

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Ключевые слова: Здравоохранение, Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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