Врачей общей практики не хватает в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области не хватает врачей общей практики, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В области действуют 260 участков врачей общей практики, на которых приходится свыше 560 тыс человек прикреплённого населения (564 467), то есть на один участок в среднем - 2 171 человек при нормативе 1 700 человек. Одной из причин недостижения данного индикатора является дефицит врачей общей практики», - сообщили сегодня в пресс-службе акима Павлодарской области.

Блок вопросов о развитии системы здравоохранения и повышении качества медицинского обслуживания людей был поднят сегодня на аппаратном совещании под председательством акима Павлодарской области Булата Бакауова.





«На сегодняшний день в Павлодарскую область прибыли 86 молодых специалистов, однако существует потребность в 73 врачах. Из местного бюджета впервые в 2018 году дополнительно были предусмотрены бюджетные средства на распределение образовательных грантов, - отметили в акимате региона. - В соответствии с законодательством Республики Казахстан, данные образовательные гранты присуждены на конкурсной основе. В настоящее время количество обучающихся по гранту акима Павлодарской области составляет 104 человека: 74 человека - по специальности общая медицина и 30 - резидентура.

Проведена работа по интеграции всех служб здравоохранения вокруг нужд пациента на основе модернизации и приоритетного развития первичной медицинской помощи, дополнили в администрации региона со ссылкой на руководителя управления здравоохранения области Ораза Мукашева.

«Открыты круглосуточные бригады неотложной медицинской помощи населению по обслуживанию вызовов 4-ой категории срочности, кабинеты психиатров и наркологов в организациях первичной медико-социальной помощи городов Павлодара и Экибастуза, переданы штаты фтизиатрических кабинетов противотуберкулёзной службы», - сообщила пресс-служба акима Павлодарской области.

В этом году за счёт средств областного бюджета приобретено медицинское оборудование на 1 млрд 450 млн тенге, лифтовое оборудование - почти на 105 млн, 9 автомашин более чем на 36 млн тенге, а также проведены капремонты амбулаторно-поликлинических организаций на сумму 575 млн 100 тыс тенге.

«За 9 месяцев 2018 года в области не зарегистрированы случаи материнских потерь, показатель младенческой смертности снизился на 24%», - отметили в пресс-службе администрации региона.