Врачей не хватает в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы наблюдается дефицит врачей на фоне неблагополучной ситуации с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Остановимся на дефиците медицинских кадров. Кадровый потенциал государственных организаций здравоохранения у нас 6 046 врачей, около 13 тысяч - среднего медперсонала. Обеспеченность врачами медорганизаций на 10 тысяч населения составляет 30,7, что ниже среднереспубликанских норм. Обеспеченность средним медперсоналом - 65,8, охват категориями 45% - у врачей. С учетом неблагополучной коронавирусной ситуации, у нас возник дефицит врачей по 376 единицам», - сказала представитель управления общественного здоровья Светлана Султангазиева на заседании Общественного совета Алматы.

По ее словам, максимальный дефицит врачей идет по таким специальностям: анестезиолог-реаниматолог, врачи общей практики, эпидемиологи, педиатры.







