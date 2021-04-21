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    11:47, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Врачей не хватает в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы наблюдается дефицит врачей на фоне неблагополучной ситуации с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Остановимся на дефиците медицинских кадров. Кадровый потенциал государственных организаций здравоохранения у нас 6 046 врачей, около 13 тысяч - среднего медперсонала. Обеспеченность врачами медорганизаций на 10 тысяч населения составляет 30,7, что ниже среднереспубликанских норм. Обеспеченность средним медперсоналом - 65,8, охват категориями 45% - у врачей. С учетом неблагополучной коронавирусной ситуации, у нас возник дефицит врачей по 376 единицам», - сказала представитель управления общественного здоровья Светлана Султангазиева на заседании Общественного совета Алматы.

    По ее словам, максимальный дефицит врачей идет по таким специальностям: анестезиолог-реаниматолог, врачи общей практики, эпидемиологи, педиатры.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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