Врачей на всех не хватит - аким столицы обратился к горожанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столица вошла в так называемую «жёлтую зону» из-за роста случаев заражения COVID-19. Это говорит о том, что на данном этапе не может быть и речи о послаблении карантина. Об этом на своей странице в Instagram написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«В связи с увеличивающимся количеством случаев заражения COVID-19, город вошел в «желтую» зону. Это говорит о том, что на данном этапе не может быть и речи о послаблениях карантина. На 11 ноября выявлено 47 случаев. Для того чтобы поочередно не закрывались объекты малого и среднего бизнеса, по периметру города не устанавливались санпосты и сам город не закрывался, необходимо каждому понимать всю серьезность ситуации. На заседании оперштаба рассмотрели основные вопросы.

Первое. Сотрудники полиции и санврачи перешли на усиленное проведение рейдов и выявление фактов нарушения карантина. Это сигнал для нерадивых предпринимателей, которые систематически, игнорируя сантребования, ставят под угрозу жизнедеятельность всего города.

Нарушители режима, гуляющие в увеселительных заведениях по ночам, не понимают, что ставят на одни весы здоровье горожан, особенно старшего поколения, и часы сомнительного веселья.

Второе. Медучреждения укомплектованы дополнительным количеством оборудования, средствами защиты, лекарствами и т.д. Наши медработники набрались опыта, сформирован кадровый резерв. Материально-техническая база готова, но в случае одномоментной вспышки физически врачей на всех не хватит.

Третье. Для большего охвата ПЦР-исследованием в приёмных покоях многопрофильных городских больниц и акушерских блоках стационаров развернули изотермические мини-лаборатории. Это позволит выявить среди пациентов, которые поступили в экстренном порядке по другим заболеваниям, носителей коронавирусной инфекции и оказать своевременное лечение.

Четвертое. Количество лабораторий по забору биоматериала на КВИ увеличено до 15. Общая мощность лабораторий составляет более 10 тысяч исследований в сутки.

Пятое . На особый контроль взяли наши автобусные парки, которые обслуживают всех горожан, коммунальные предприятия, которые занимаются саночисткой и благоустройством города, а также такие важные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность города, как ТЭЦ, «Астана су арнасы», «Астана-РЭК» и другие. Их работников будем периодически тестировать.

Расширив охват тестированием, мы видим реальную картину распространения COVID-19 и можем оперативно локализовать очаги», – написал Алтай Кульгинов.