Врачей-гематологов стало больше в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Благодаря государственно-частному партнёрству за три года в несколько раз увеличилось количество врачей-гематологов в Карагандинской области. Об этом и планах Центра гематологии рассказала его руководитель Ирина Пивоварова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинский филиал Центра гематологии был открыт в 2018 году. Три года назад в медучреждении было всего 1,5 ставки гематолога. На сегодняшний день в нём работают 16 врачей. В здании сделан ремонт, действует система палат чистого воздуха, установлены современные HEPA-фильтры и отлажена система закупок препаратов для химиотерапии. Всё это удалось реализовать благодаря государственно-частному партнёрству.

Для удобства пациентов с лёгкой и средней формой лейкоза в центре работает дневной стационар. Пациенты могут получать там химиотерапию. В круглосуточном стационаре лечатся только тяжёлые больные.

В медучреждении также действует амбулаторный центр, который состоит из отделений первичной диагностики (очного и дистанционного) и диспансеризации.

Сейчас Центр гематологии вместе со службой ПМСП работает на раннее выявление лейкоза. Медики отмечают, что в Карагандинской области средний возраст пациента с раком крови – 41 год. Однако в последние годы врачам удаётся выявлять заболевание на ранней стадии и у пожилых людей. Это требует дополнительных ресурсов, заявляет руководитель ТОО «Центр гематологии» Ирина Пивоварова. Поэтому в медучреждении подумывают о расширении и переезде.

«Также мы планируем расширить помещение для больных с лимфомами. Конечно, нам нужно будет усилить реанимацию. Не просто людьми, нам нужен локальный нефрологический центр, чтобы у нас всегда были под рукой диализ и гемофильтрация», – подчеркнула Ирина Пивоварова.

В медучреждении также планируют со временем открыть отделение трансплантации костного мозга.

«Мы способны проводить аутологичную трансплантацию, когда клетки переносятся человеку от него самого. У нас есть разрешение. В Караганде работает часть команды, которая разрабатывала этот проект Центра трансплантации в Нур-Султане. Аутологичная трансплантация позволяет в несколько раз сократить жизненный цикл опухоли», – добавила Ирина Пивоварова.