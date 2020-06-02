Врача роддома Актобе госпитализировали с подозрением на коронавирус
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Врач перинатального центра №1 города Актобе с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирован в стационар. Об этом на брифинге рассказал руководитель управления здравоохранения области Асет Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Врач из первого роддома с подозрением на КВИ помещен в стационар, сейчас идет проверка. Все контактные лица помещены на домашний карантин. У всех остальных медработников анализ отрицательный.
Работа родома продолжается в штатном режиме. В целом, все роддома и стационары работают в карантинном режиме», - сказал А. Калиев.
По словам А. Калиева, медицинские работники региона почти все прошли ПЦР тесты на коронавирус.
«У нас в регионе есть 15 тысяч медработников, из них 14 700 человек прошли ПЦР-тесты, будем еще проводить тестирование», - сказал он.
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