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Врача роддома Актобе госпитализировали с подозрением на коронавирус

2 Июня 2020 15:25
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Врача роддома Актобе госпитализировали с подозрением на коронавирус

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Врач перинатального центра №1 города Актобе с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирован в стационар. Об этом на брифинге рассказал руководитель управления здравоохранения области Асет Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Врач из первого роддома с подозрением на КВИ помещен в стационар, сейчас идет проверка. Все контактные лица помещены на домашний карантин. У всех остальных медработников анализ отрицательный.

Работа родома продолжается в штатном режиме. В целом, все роддома и стационары работают в карантинном режиме», - сказал А. Калиев.

По словам А. Калиева, медицинские работники региона почти все прошли ПЦР тесты на коронавирус.

«У нас в регионе есть 15 тысяч медработников, из них 14 700 человек прошли ПЦР-тесты, будем еще проводить тестирование», - сказал он.


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Ключевые слова: Акимат, Здравоохранение, Общество, Коронавирус,
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Автор:

Самал Ендибаева

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