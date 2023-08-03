Врач в Японии снимал отрезанную голову мужчины на видео

САППОРО. КАЗИНФОРМ – Японская полиция нашла видеозапись головы мужчины в доме семьи, арестованной в связи с обнаружением обезглавленного тела в отеле в Саппоро в прошлом месяце, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

На видео видно, как чья-то рука, облаченная в перчатку, дотрагивается до отрезанной головы. Все это происходит в ванной дома Осаму Тамура, 59-летнего психиатра, и его дочери Руны, 29 лет, которые были арестованы в конце июля по подозрению в нанесении увечий трупу мужчины. Жена Тамуры Хироко также была арестована.

По словам источника, полиция нашла видео во время обыска в их доме.

Считается, что голова была отрезана в отеле в развлекательном районе Сусукино в Саппоро.

Жертва, 62-летний Хитоши Ура, зарегистрировался в отеле около 22:50 вечера 1 июля этого года. Полиция считает, что человек, сопровождавший его в тот вечере в отеле - это Руна Тамура, дочь психиатра.

По данным полиции, один человек выходил из номера отеля, где остановилась жертва, с чемоданом примерно в 2 часа ночи уже следующего дня.

Напомним, обезглавленное тело Уры было обнаружено 2 июля работником отеля, а голова была найдена в ванной комнате дома у доктора уже в конце июля.