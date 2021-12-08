Врач столичной поликлиники удостоен медали «Алтын дәрігер»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 30-летия Дня Независимости Республики Казахстан врача столичной поликлиники Оразалы Рахимова наградили медалью «Алтын дәрігер» Национальной медицинской ассоциации Республики Казахстан. Награду вручила президент Ассоциации Айжан Садыкова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Нагрудный знак «Алтын дәрігер» вручается сотрудникам системы здравоохранения, проявившим особое профессиональное мастерство и самоотверженность в своей деятельности, за добросовестный и безупречный труд.

Медаль является признанием большого вклада специалиста в развитие отечественного здравоохранения, бескорыстного труда на благо здоровья народа и активной общественной деятельности.

Оразалы Рахимов в сфере здравоохранения работает свыше 35 лет. Свою трудовую деятельность он начал врачом-интерном в Целиноградской областной больнице, работал в сельской врачебной амбулатории сначала терапевтом, а затем главным врачом, был и врачом выездной бригады скорой медицинской помощи, и лор врачом в детской больнице. В Городской поликлинике №3 Оразалы Рахимов работает на протяжении 24 лет. В последние годы является председателем призывной медицинской комиссии по району Есиль.

«Если честно, не ожидал. Но признателен всем, кто выдвинул мою кандидатуру. Для меня большая честь и радость, что мои заслуги в здравоохранении отмечены. Ощущения непередаваемы», - поделился впечатлениями врач.

Нагрудный знак с золотым напылением и фианитами ярко выделяется на белом халате Оразалы Рахимова. Для врача с большим стажем теперь это одна из самых дорогих наград.

Ранее медалью «Алтын дәрігер» посмертно награждены врачи, погибшие во время пандемии от COVID-19.