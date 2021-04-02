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    13:05, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Врач СКО о вакцинации: оба компонента перенесла хорошо

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №3 города Петропавловска Сабира Даирова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ», как она себя чувствует после получения двух компонентов вакцины против коронавируса.

    С.Даирова вакцину получила в числе первых в начале февраля. Говорит, что пошла на прививку осознанно, поскольку понимала, что это единственный способ – защитить себя и своих близких от инфицирования коронавирусом.

    «Я врач, и знаю, что вакцинопрофилактика важна в защите от инфекционных заболеваний. Мы всю жизнь получаем вакцины в разном возрасте от различных заболеваний. Рекомендую и призываю жителей нашего региона получить вакцину и от коронавируса», - отметила С.Даирова.

    Оба компонента вакцины перенесла довольно хорошо. Никаких побочных эффектов не наблюдала. Тем не менее, в течение трех дней ее состояние контролировала медицинская сестра.

    «После первого компонента, который я получила второго февраля, никаких проявлений не наблюдала. Ни температуры, ни боли, ни ломоты, ни слабости не было. Даже покраснения не было. Чувствовала себя хорошо. В течение трех дней после вакцинации медицинская сестра мне звонила, спрашивала о состоянии. 23 февраля получила второй компонент. Тоже никаких побочных проявлений не было», - рассказала С.Даирова.

    По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в регионе на 1 апреля первый компонент вакцины получили 4 566 человек, второй – 2 063.



    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Вакцинация
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