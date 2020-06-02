Врач роддома в Актобе госпитализирован с подозрением на коронавирус

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Врач перинатального центра №1 города Актобе с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирован в стационар. Об этом на брифинге рассказал руководитель управления здравоохранения области Асет Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Врач из первого роддома с подозрением на КВИ помещен в стационар, сейчас идет проверка. Все контактные лица помещены на домашний карантин. У всех остальных медработников анализ отрицательный.

Работа роддома продолжается в штатном режиме. В целом все роддома и стационары работают в карантинном режиме», - сказал А.Калиев.

По словам А.Калиева, медицинские работники региона почти все прошли ПЦР тесты на КВИ.

«У нас в регионе есть 15 тысяч медработников, из них 14700 человек прошли ПЦР тесты, будем еще проводить тестирование», - сказал он.