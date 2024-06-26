Врач-пульмонолог рассказала, как сохранить здоровье легких

Роза Бакенова — доктор медицинских наук, ассоциированный профессор, главный терапевт, руководитель Центра Респираторной медицины Больницы Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан. В интервью корреспонденту Агентства Kazinform Роза Бакенова поделилась рекомендациями по сохранению здоровья дыхательной системы.

— Какие внешние факторы оказывают негативное влияние на здоровье легких?

— Проблемы с заболеваниями органов дыхания сегодня являются актуальными в Казахстане, как и во всем мире. Во многом причной служит ухудшение экологической ситуации в городах и сельской местности, связанное в первую очередь с жизнедеятельностью человека, с развитием промышленности. Последние годы охарактеризовались широким распространением различных, в том числе новых вирусных инфекций. Помимо этого, отмечается широкая распространенность среди населения таких вредных привычек, как курение и, что особенно тревожит, курение электронных сигарет, вейпов. Известно, что для развития вследствие курения и других факторов хронического бронхита, хронической обструктивной болезни легких и, как следствие, дыхательной недостаточности, ограничивающей физическую активность человека, требуются годы. Тогда как при курении электронных сигарет, вейпов токсическое повреждение дыхательных путей и легких происходит очень быстро, в течение нескольких недель или месяцев и приводит к развитию тяжелых нарушений в легких, к дыхательной недостаточности и в ряде случаев к смерти.

Самое драматичное в этой ситуации — это курение электронных сигарет и вейпов детьми, подростками. Это уже угроза здоровью нации, то есть национальной безопасности. Недавно принятый закон о запрете курения вейпов в Казахстане — это большое достижение медицинской общественности, понимание и поддержка руководства страны.

— Какие рекомендации Вы можете дать по сохранению здоровья дыхательной системы?

— Одним из важных условий сохранения легочного здоровья является жизнь и дыхание в чистой воздушной среде. Это сложная задача, особенно для тех, кто по роду своей профессиональной деятельности вынужден находиться в загрязненной воздушной среде, например, в шахтах, на объектах птицеводства и животноводства, на строительствах, в мукомольном и других производствах. В этих случаях необходимо использовать средства защиты своих легких — маски, респираторы. Об этом должны заботиться руководители предприятий, а работники не должны пренебрегать средствами защиты от загрязняющих воздух частиц, химических соединений и пыли.

Важно избегать контакта с вирусными и бактериальными инфекциями, передающимися воздушным путем от больных людей. Защитные маски снижают в некоторой степени риск инфицирования, и их должны носить больные люди и те, кто контактирует с ними.

Лучшим способом борьбы за здоровье легких является профилактика инфекционных болезней респираторного тракта. А это занятия спортом, правильный режим труда и отдыха, рациональное питание, физическая активность, закаливание организма, сезонная вакцинация от гриппа, другие вакцинации.

Если у человека аллергическое заболевания, например, аллергический риносинусит, бронхиальная астма, гиперсенситивный пневмонит, необходимо максимально избегать контакта с потенциальными или доказанными аллергенами, правильно питаться.

— Расскажите, пожалуйста, о работе Центра респираторной медицины БМЦ УДП РК.

— Центр респираторной медицины БМЦ УДП РК существует чуть больше года. Основной целью его деятельности является оказание высококвалифицированной специализированной помощи пациентам с заболеваниями бронхолегочной системы на основе принципов доказательной медицины. У нас есть все возможности для достижения поставленной цели и в первую очередь это высококлассные специалисты пульмонологи, рентгенологи, эндоскописты, врачи функциональной диагностики. В настоящее время у нас сформировалась команда лучших специалистов, занимающихся проблемами респираторной медицины.

Больница оснащена самым современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим в короткие сроки поставить самый сложный диагноз, разработать тактику лечения и программу длительного наблюдения за пациентами. Добиться успешного выполнения поставленных задач помогают имеющееся в БМЦ внедренные суперсовременные технологии, не имеющие аналогов в Казахстане и многих странах СНГ. Руководством БМЦ вложены большие средства для повышения профессионального уровня специалистов, приобретения уникального оборудования, внедрения новейших технологий. БМЦ уделяет большое внимание образовательным мероприятиям с целью повышения профессионального уровня специалистов центра и всей больницы. Все вложенные средства окупаются последующей деятельностью специалистов путем внедрения новейших технологий диагностики и лечения. Это привлекает пациентов, нуждающихся в быстрой диагностике и своевременной терапии.

Специалисты центра занимаются диагностикой и лечением самого широкого круга болезней органов дыхания — бронхиальной астмы, ХОБЛ, бронхолегочных дисплазий, вирусных и бактериальных пневмоний, поражений легких при аутоиммунных заболеваниях, онко-патологии бронхолегочной системы.

Самым сложным и приоритетным направлением научно-клинической деятельности центра являются интерстициальные болезни легких, имеющие более 200 клинико-морфологических вариантов. Наш Центр — единственное медицинское учреждение в стране, занимающееся этой проблемой в соответствии с требованиями международных стандартов. Эти заболевания являются сложными в диагностике, трудными в лечении, отличаются плохим прогнозом. Они сопровождаются тяжелыми нарушениями со стороны не только легких, но и сердечно-сосудистой системы. Пациенты с этим диагнозом быстро инвалидизируются и у них зачастую, к сожалению, плохой жизненный прогноз.

В нашем центре мы сумели внедрить все необходимые диагностические методы, соответствующие требованиям международных стандартов. Диагнозы ставятся в кратчайшие сроки с применением технологий, которые минимально отражаются на качестве жизни пациентов.

Мы практически единственные в стране кто делает трансбронхиальную биопсию легких и лимфатических узлов средостения бронхолегочных лимфоузлов. Это позволяет нам, сохраняя качество жизни пациента, провести серьезные исследования.

Центр внедрил суперсовременные технологии, которых не было ранее в Казахстане, такие как исследование диффузионной способности легких, бодтплетизмография, высокоразрешающая компьютерная томографию легких. При проведении компьютерной томографии используются программы, позволяющие рассмотреть тончайшие структуры легочной ткани, проводить мониторинг эффективности проводимой терапии. Большую помощь в нашей работе оказывают клинико-диагностическая, микробиологическая лаборатории, геномная лаборатория, а также отделение ядерной медицины, где выполняется по показаниям позитронно-эмиссионная томография.

Несмотря на то, что интерстициальные болезни легких относят к орфанным, редким болезням, таких пациентов не мало. Для постановки этого диагноза требуется хорошее оборудование, серьезные функциональные тесты. Нам в Центре пришлось поработать над внедрением прижизненной биопсии легких, которая позволяет выявить конкретный морфологический вариант интерстициального заболевания легких. Нами впервые в РК разработаны и внедрены в клиническую практику клинические протоколы диагностики и лечения интерстициальных болезней легких с прогрессирующим фиброзом, впервые внедрена методика противофибротической терапии. И эта работа продолжается.

После установления диагноза, разработки программы терапии пациенты возвращаются в свои регионы к своим лечащим врачам для дальнейшего наблюдения. В случаях возникновения ситуаций, которые не могут быть разрешены в регионах, эти пациенты возвращаются к нам со своими проблемами, вопросами и мы продолжаем заниматься ими. Мы открыты для всех пациентов из любого региона страны.

Сотрудниками Центра совместно с ведущими специалистами в области респираторных заболеваний разработан Регистр больных интерстициальными заболеваниями легких. На его создание ушло около 2 лет. Мы надеемся, что все пациенты с интерстициальными заболеваниями будут учтены в регистре, и мы сможем получить реальные статистические данные по стране, сможем анализировать заболеваемость и распространенность этой тяжелой патологии в РК, планировать дальнейшую работу в плане улучшения диагностики и лечении этих пациентов.

Кроме того, мы налаживаем партнерские взаимоотношения с ведущими клиническими центрами зарубежья. В декабре этого года планируется Третий Национальный конгресс респираторной медицины, объединяющий практически всех специалистов в области респираторной медицины РК, а также многих ведущих зарубежных клинических центров. Наше Национальное общество Респираторной медицины в 2023 году вошло в состав Европейского Респираторного Общества (ERS) в качестве коллективного члена. Это дает нам возможность участвовать в мероприятия международного масштаба с целью поиска и внедрения новейших технологий диагностики и лечения респираторных заболеваний в РК.

Для улучшения работы специалистов региональных больниц сотрудники Центра делятся своим опытом, проводят обучающие семинары, тренинги, мастер-классы. Для обучения диагностик интерстициальных болезней легких мы в течение 2023 года осуществили более 30 выездов по регионам РК, где провели мастер-классы, семинары и тренинги по вопросам клинической и компьютерно-томографической диагностике интерстициальных поражений легких с прогрессирующим легочным фиброзом.

На базе Центра проводятся курсы усовершенствования врачей, обучаются резиденты, проводятся научные исследования в рамках выполнения диссертационных исследований.