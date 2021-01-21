Врач-пульмонолог: Вакцинация - единственное решение в борьбе с пандемией COVID-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врач-пульмонолог высшей категории, пульмонолог-консультант регионального диагностического центра, председатель ОО «Общество пульмонологов» города Алматы Саттар Ералиев призвал казахстанцев активно участвовать в вакцинации от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению пульмонолога, вакцинация является как раз единственным решением в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

«Мы знаем, что вакцина во все времена помогала побороть много смертоносных инфекции. В частности, когда была натуральная оспа. Как и при коронавирусной инфекции для этого заболевания не было разработано лечение. Не было препарата, который лечил бы эту инфекцию. Но от него человечество избавилось именно благодаря вакцинации. Однако с разработки первых вакцин сразу началось движение антипрививочников. И сейчас во времена социальных сетей идет формирование определенной группы лиц, активно сопротивляющихся вакцинации. Но как раз вакцинация является надеждой на спасение. Тем более мы знаем, что на коронавирусную инфекцию практически нет ни одного действенного препарата. Все лечение, которое мы проводим, - это симптоматическое лечение»,- сказал он.

Саттар Молыбекович отметил, что когда начнется массовая вакцинация в Казахстане, прививаться должны все, за исключением лиц, у которых будет медотвод.

«Необходимо прививаться и тем, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, так как предположительно считается, что после перенесенной болезни вырабатывается иммунитет от трех до шести месяцев. Поэтому по окончанию этого срока переболевшие люди снова остаются уязвимыми для коронавируса. Я призываю население активно участвовать в вакцинации. Мы знаем, что во многих странах сейчас идет активное сопротивление. Некоторые даже срывают планы вакцинации. Но есть страны, где все проходит успешно, и на данный момент темп вакцинации идет полным ходом», - отметил врач.

Кроме того, врач отметил, что населению нужно также соблюдать все меры санитарной безопасности.

«Все методы предохранения от коронавирусной инфекции ежедневно тиражируются по телевидению, со страниц СМИ и соцсетей. Мы должны соблюдать все меры санитарной безопасности - соблюдать социальную дистанцию, носить маску, мыть руки. И когда появляются признаки респираторной инфекции, мы должны оставаться дома. Потому что вы защищаете не только себя, но и других. Именно люди, зараженные легкой формой, - а таких большинство - как раз являются источниками. Стандартно человек остается зараженным 14 дней. Хотя ВОЗ пришел к выводу, что активно заражает людей пациент, болеющий вирусом на протяжении 8-9 дней. ВОЗ сейчас пересмотрел данные. В свое время заражение шло до 3 недель. Таких случаев уже единицы. В основном это лица, которые переболели тяжелой формой. Если мыслить оптимистически, я думаю, что к концу 2021 года мы справимся с данной проблемой, и это связано как раз с разработкой эффективных вакцин», - заключил он.