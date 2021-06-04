Врач прокомментировал мифы о чипировании и бесплодии после вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский аллерголог-иммунолог Рафаил Розенсон прокомментировал мифы о вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу напомнить, что в 1795 году в Лондоне началась кампания доктора Дженнера по вакцинации людей от оспы. Тогда массовым тиражом писали о людях, у которых вырастают рога, публиковали соответствующие картинки. Все, что вы перечислили, из этой же серии – чипирование, что вакцина содержит металлы, что отвалится ухо, вырастет третий глаз или хвост. Это все из той же самой «оперы»«, - сказал Рафаил Розенсон на лектории Минздрава.

В качестве примера он привел Россию.

«Реально вакцинация в России началась примерно в августе. По моему, ни один антиваксер (а в России их много) не может показать человека, у которого бы вырос третий глаз, отвалилось левое ухо и т.д. Это обычная вакцина, такая же, которую мы получаем против гепатита, против массы других инфекций. Никто за ваши 10-15 долларов не будет ее обогащать какими-то чипами и т.д. На сегодня миллиарды людей получили первые дозы. Нет у людей столько денег, даже у Билла Гейтса бы не хватило. Это полная ерунда», - отметил спикер.

«Насчет бесплодия. Практически 90-95% населения планеты какие-то вакцины все-таки получили. Но население планеты же не сокращается по своему количеству. Когда я был мальчишкой, на планете было 3 млрд населения, сегодня 8 млрд. Каким-то образом, мы, несмотря на все эти вопли, размножаемся», - заключил Р. Розенсон.



