Врач погибла в ДТП при транспортировке больного в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в дорожно-транспортном происшествии погибла 28-летний врач Фариза Каріпбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

11 октября Фариза Каріпбаева транспортировала пациента с острым инфарктом миокарда в кардиологический центр Петропавловска. Машина скорой помощи попала в аварию.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 октября около 16:00 часов в Есильском районе. Машина скорой помощи столкнулась с трактором «МТЗ-80». Кроме водителя, в машине находились врач общей практики, медсестра и больной, которого перевозили из района им. Г. Мусрепова в Петропавловск. Врач скончалась на месте происшествия. Медсестра госпитализирована в центральную районную больницу, пациент — в кардиологический центр. Согласно результатам медосвидетельствования, оба водителя трезвы. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

По информации управления здравоохранения, молодой специалист приехала в регион в сентябре 2019 года. Ее приняли на работу врачом общей практики Западной врачебной амбулатории района им. Г. Мусрепова. Через год перевели на должность врача общей практики районной поликлиники. При этом Ф. Каріпбаева продолжала вести прием пациентов Западной врачебной амбулатории.

«За непродолжительное время работы Фариза Досалықызы успела проявить себя с лучшей стороны в профессиональном плане, с коллегами находилась в прекрасных отношениях. В период пандемии работала на самых сложных участках, в инфекционном и провизорных отделениях, оказывала медицинскую помощь в составе мобильной бригады. За 2 года работы транспортировала больше десятка тяжелых пациентов в областной центр с различной патологией. Коллектив Управления здравоохранения и вся медицинская общественность области выражает глубокие соболезнования родным и близким Фаризы Досалықызы. Светлая память об этом замечательном человеке, коллеге навсегда сохранится в сердцах всех, кто ее знал», - говорится в некрологе управления.



