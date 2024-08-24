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    20:24, 23 Август 2024 | GMT +6

    Врач-кандас получил звание лучшего в Китае

    Врач-кандас получил звание лучшего в Китае
    Фото: kaz.people.cn

    В честь Дня китайских врачей 19 августа Центральное управление пропаганды и Национальный комитет здравоохранения опубликовали список «Лучших врачей» на 2024 год. Среди которых есть казахский врач Маулишарип, сообщает Китайская «Народная газета», передает агентство Kazinform.

    По данным китайских СМИ, Маулишарип — пенсионер, родом из Синьцзяня Алтайского края, работает сельским врачем в Бурылтогайском районе.

    В течение 40 лет он посещал жителей в регионе, доставляя лекарства и медицинские услуги семьям, нуждающимся в лечении. Во время врачебной работы объехал населенные пункты Бурылтогайского района Синьцзяня, где познакомился со всеми пастухами и их семьями. 

    Маулишарип, несмотря на свой пенсионный возраст, все еще оказывает медицинскую помощь односельчанам.

    врач-кандас
    Фото: ts.cn

     

    Теги:
    Здравоохранение Китай Мировые новости
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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