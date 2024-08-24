Врач-кандас получил звание лучшего в Китае

В честь Дня китайских врачей 19 августа Центральное управление пропаганды и Национальный комитет здравоохранения опубликовали список «Лучших врачей» на 2024 год. Среди которых есть казахский врач Маулишарип, сообщает Китайская «Народная газета», передает агентство Kazinform.

По данным китайских СМИ, Маулишарип — пенсионер, родом из Синьцзяня Алтайского края, работает сельским врачем в Бурылтогайском районе.

В течение 40 лет он посещал жителей в регионе, доставляя лекарства и медицинские услуги семьям, нуждающимся в лечении. Во время врачебной работы объехал населенные пункты Бурылтогайского района Синьцзяня, где познакомился со всеми пастухами и их семьями.

Маулишарип, несмотря на свой пенсионный возраст, все еще оказывает медицинскую помощь односельчанам.