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    14:52, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Врач из Костаная поделился своим опытом вакцинации от КВИ

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции главный врач поликлиники №2 города Костаная Самат Шуменбаев получил одним из первых и рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о своём самочувствии.

    Получил врач вакцинацию одним из первых, когда медработники были в приоритетной группе и первыми в области вакцинировались.

    «В течение года не болел коронавирусом, но подумал, что когда-то это все равно бы произошло и прошёл вакцинацию. Получил первый компонент, через три недели - второй. Абсолютно нормально все прошло,- рассказывает Самат Шуменбаев. — Никаких острых симптомов ни после первого компонента, ни после второго- не было. Было после первого компонента ровно сутки легкое недомогание, знаете, такая слабость, как перед началом ОРВИ, вялость. Это вполне вероятная реакция организма в течение первых суток».

    Что удивительно, как отмечает врач, через сутки абсолютно все вышеназванные симптомы проходят.

    «Сразу после получения компонента вакцины полчаса медработник вас наблюдает. Потом в течение трёх дней идёт обязательный обзвон медсестрой о самочувствии пациента, - говорит он. — Считаю, что вакцины есть, прививаться надо. Для собственной же безопасности».

    Стоит отметить, что с начала периода иммунизации вакцинировано 9330 человек, в том числе 1 компонентом - 7072 , 2 компонентом - 2258. Случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано.

    Для иммунизации всех категорий населения применяется вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Костанайская область
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