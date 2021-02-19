Врач из Азербайджана: Единственный путь спасения от коронавируса – вакцинация

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Единственным путем спасения от коронавируса является вакцинация. Нет никаких оснований для беспокойства. Такое мнение выразил заведующий терапевтическим отделом Бакинского оздоровительного центра, специалист по внутренним болезням Закир Гулиев, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Баку.

«В течение дня нам приходилось контактировать с 30-40 больными коронавирусом. Мы испытали большие трудности до ввоза вакцины в Азербайджан. Поэтому мое здоровье было под угрозой. Вакцинация от COVID-19 была единственным выходом», - отметил врач.

По словам специалиста, первую дозу вакцины ему ввели 26 января, очередную дозу введут 23 февраля. После первой дозы два дня у врача присутствовали легкие мышечные боли, но в целом, он прекрасно себя чувствует.

В учреждении, где работает медик, уже вакцинировались много людей из группы риска, которые вначале волновались, однако ни у одного из них не зафиксировано побочных эффектов от вакцины.

Закир Гулиев считает, что единственный путь спасения от коронавируса является получение вакцины.

«Обращаясь к населению, хочу сказать, что нет никаких оснований для беспокойства. Используемая в Азербайджане вакцина «CoronoVAC» производства китайской компании «SinoVac» прошла многие испытания, эффективность этой вакцины подтверждена. Каждый поочередно должен вакцинироваться», - сказал специалист, работающий в сфере внутренних болезней.

Он также добавил, что хотя вакцина не на 100% защищает от нового штамма COVID-19, вакцинированные люди легче переносят болезнь.

Врач-лаборант «Ени клиника» Нурали Исмайлов тоже получил первую дозу вакцины и чувствует себя хорошо.

«Вакцины всегда были единственным средством избавления от вирусов. Как врач рекомендую привиться всем, в особенности людям из группы риска», - сказал Н. Исмайлов.

Напомним, сегодня в Азербайджане начался процесс вакцинации от коронавируса сотрудников Государственной пограничной службы. Как сообщается, ГПС обеспечена 5 тысячами доз вакцины. Данное количество на первоначальном этапе обеспечивает существующую потребность.

В Азербайджане 52,2% случаев заражения коронавирусом приходится на Баку, тогда как самый низкий уровень заражения в Нахичиване (0,05%).

21% заразившихся в стране лица в возрасте 50-59 лет, 18% - 30-39 лет. Среди заразившихся 5% в возрасте до 9 лет, 2% - лица старше 80 лет. 54% - женщины, 46% - мужчины.

За последние сутки выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 155 заболевших, скончались три человека. Число инфицированных в стране достигло 232 636, скончались 3 190 человек.