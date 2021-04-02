Врач из Алматы рассказала, какие медицинские услуги можно получить в рамках ОСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – И.о. заместителя главного врача городской поликлиники №36 Алматы Венера Тохтахунова разъяснила, какие медицинские услуги население может получить в рамках ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здравоохранение сейчас оказывает медицинскую помощь в рамках трехуровневой системы. Первичный уровень, когда медицинская помощь оказывается специалистами первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому. Вторичный - медицинская помощь оказывается профильными специалистами в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в том числе по направлению специалистов, оказывающих медицинскую помощь на первичном уровне и третий уровень –оказание медпомощи профильными специалистами с применением высокотехнологичных медицинских услуг, в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в том числе по направлению специалистов первичного и вторичного уровней», - говорит Венера Тохтахунова.

Как отмечает специалист медицинская помощь населению разделена на 2 пакета, первый пакет - гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) для всех вне зависимости от статуса застрахованности; второй пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) для застрахованных.

ОСМС пакет доступен лицам, за которых осуществляются отчисления и взносы (застрахованные): граждане РК, иностранцы, постоянно проживающие на территории РК, (имеющие вид на жительство), лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК, кандасы, иностранцы и члены их семей, временно пребывающие на территории РК.

Казахстанская модель системы ОСМС является социально ориентированной. ОСМС включает в себя 15 льготных категорий населения, взносы за которых платит государство. Помимо этого, согласно закону РК, освобождаются от уплаты взносов в фонд: военнослужащие; сотрудники специальных государственных органов; сотрудники правоохранительных органов.

В пакет ОСМС входит специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях (профосмотры, прием и консультации профильными специалистами, а также услуги мобильной бригады на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них, динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями, стоматологическая помощь в экстренной и плановой формах отдельным категориям населения, диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика, процедуры и манипуляции по перечню), специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях, услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, и в случаях подозрения на них, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарных условиях (в плановой форме, за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП, в экстренной форме, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара, за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП), медицинская реабилитация по перечню заболеваний, определяемых уполномоченным органом, подготовка посмертного донора к изъятию у него органов и тканей (изъятие, консервация, заготовка, хранение, транспортировка).

«На сегодняшний день система обязательного социального медицинского страхования полноценно функционирует. Для того чтобы получить весь спектр медицинских услуг в рамках ОСМС, уже сейчас нужно быть застрахованными», - отмечает в завершении Венера Тохтахунова.



