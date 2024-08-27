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    09:17, 27 Август 2024 | GMT +6

    Врач из Актау Болат Ишангали переплыл пролив Босфор

    Болат Ишангали
    Фото: instagram

    Врач из Актау Болат Ишангали переплыл пролив Босфор. Об этом он сообщил в Instagram, передает агентство Kazinform.

     По его словам, к этому событию он  готовился в течение восьми месяцев.

    — Я переплыл Босфор и стал кросс-континентальным пловцом! Идея вынашивалась в течение двух лет. Но в силу обстоятельств воплотилась только вчера. Надо сказать, что это самый популярный заплыв через Босфор (Турция) длиной 6500 метров из Азии в Европу (отсюда и название The Bosphorus Cross-Continental Swim). С апреля усердно тренировался.
    Спасибо моей семье за их поддержку, несмотря на страх и переживания за меня, — написал Болат Ишангали.

    Теги:
    Спорт Турция Регионы Казахстана Регионы Врачи Видео Мангистауская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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