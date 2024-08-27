Врач из Актау Болат Ишангали переплыл пролив Босфор

По его словам, к этому событию он готовился в течение восьми месяцев.

— Я переплыл Босфор и стал кросс-континентальным пловцом! Идея вынашивалась в течение двух лет. Но в силу обстоятельств воплотилась только вчера. Надо сказать, что это самый популярный заплыв через Босфор (Турция) длиной 6500 метров из Азии в Европу (отсюда и название The Bosphorus Cross-Continental Swim). С апреля усердно тренировался.

Спасибо моей семье за их поддержку, несмотря на страх и переживания за меня, — написал Болат Ишангали.