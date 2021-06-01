Врач-инфекционист из СКО: Любая эпидемия подавляется при образовании коллективного иммунитета

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Врач-инфекционист первой городской больницы Петропавловска Галия Сыздыкова принимала первых инфицированных коронавирусом. Спустя год работы с этой группой пациентов, она призывает жителей региона не отказываться от вакцинации и обезопасить свою жизнь и жизнь близких, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Г. Сыздыкова вспоминает, что первые пациенты – поступали они в конце марта – апреле – практически не имели симптомов заболевания. О наличии коронавируса свидетельствовал только положительный результат ПЦР-исследования. Ситуация в корне изменилась в июне. Уже в конце мая госпитализировали жителей области с симптомами COVID-19.

«Мы не знали, что представляет собой этой заболевание, как его лечить, какие могут быть осложнения. Первое время, безусловно, волновались. Когда начали поступать первые пациенты с симптомами дыхательной недостаточности, которые требовали кислородотерапии – стало действительно страшно. Лето 2020 года было крайне сложным. Движение пациентов было большим. Боксы сразу заполнялись, едва успевали выписать выздоровевших», - рассказала Г. Сыздыкова.

Не было специальных препаратов для лечения. Врачи ориентировались на протоколы лечения. Четко следовали им.

«Оказалось, что основное лечение – терапия, направленная на разжижение крови. Механизм действия вируса – сгущение крови, тромбообразование. За этот период, особенно летом, мы видели много пациентов с дыхательной недостаточностью, смерти людей. Это страшно. Борешься за каждого пациента до последнего, но не всегда эффективна была назначенная терапия», - вспоминает Г. Сыздыкова.

Она отметила, что до сих пор нет этиотропных препаратов с доказанной эффективностью в борьбе с коронавирусом. Назначают врачи разжижающие кровь препараты и в зависимости от имеющихся симптомов заболевания.

«Когда видишь большое количество тяжелых пациентов, смерти людей, вопрос необходимости вакцинации от коронавируса даже не возникает. Любая эпидемия подавляется только, когда появляется коллективный иммунитет. Вырабатывается он при создании большой прослойки населения либо переболевшей, либо получившей вакцину. Первый вариант опасен наплывом пациентов, тяжелыми осложнениями, летальными исходами. Вакцинация – единственный способ профилактики вируса. Коронавирус не исчез, несмотря на снижение количества случаев инфицирования. По-прежнему много тяжелых пациентов. Вакцина защищает от инфекции либо значительно ослабляет тяжесть течения заболевания», - сказала Г. Сыздыкова.

Сама врач-инфекционист в числе первых получили вакцину против коронавируса. По ее словам, никаких побочных реакций не наблюдалось.

По данным на 1 июня, в регионе первый компонент вакцины получили 72 430 человек, полный курс вакцинации прошел 39 241 североказахстанец.



