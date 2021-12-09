Врач-иммунолог Алматы: справиться с вирусом помогут вакцины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врач-иммунолог поликлиники №12 города Алматы Светлана Постнова в своей работе ежедневно сталкивается с антипрививочниками. Одна из ее профессиональных задач - грамотно разъяснить необходимость вакцинации и дать правильную информацию, передает МИА «Казинформ».

Светлана Постнова считает, что сохранить здоровье и избежать всплеска заболеваемости новым штаммом поможет иммунизация населения и коллективный иммунитет.

Врач-иммунолог отметила, что имеющиеся вакцины эффективны, они прошли испытания несколькими исследовательскими группами, поэтому безопасны и при ревакцинации.

«Вакцинация — это не альтернатива лечению, это зачастую единственный способ уберечь людей, сохранить им здоровье и жизнь. А чтобы продлить действие вакцины, необходима ревакцинация. Введение дополнительной дозы вакцины «подстегивает» более активную выработку антител в организме человека», - рассказала С. Постнова.

Иммунолог говорит, что прививать нужно как можно больше людей, в том числе и детей.

«Прошлогоднее убеждение, что дети и подростки почти не болеют КВИ, а если и заболевают, то бессимптомно или легко, в этом году, к сожалению, не работает. Дети и подростки болеют с симптомами, некоторым требуется госпитализация. Кроме того, мультисистемный воспалительный синдром после перенесенного коронавируса свойственен именно детям. Вакцинация подростков также способствует развитию «коллективного иммунитета», так как они очень общительны и коммуникабельны», - продолжила врач 12-й городской поликлиники.

Врачебная практика показывает, что невакцинированные пациенты с подтвержденным коронавирусом болеют в тяжелой форме, также у них возникает серьезный постковидный синдром. Вакцины позволяют «почистить» организм от чужеродного ковида, поэтому прививки рекомендованы даже переболевшим.