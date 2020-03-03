Врач и предприниматель из Усть-Каменогорска стали жертвами кибермошенников

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Предприниматель из Усть-Каменогорска перечислил мошенникам более 200 тысяч, поверив, что выиграл крупную сумму денег, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Как сообщили в полиции, по мессенджеру бизнесмену пришло сообщение о том, что он выиграл 4 700 долларов. Для транзакции выигранных средств требовалось перевести на определенный счет чуть больше 200 тысяч тенге, что потерпевший и сделал через терминал оплаты в ближайшем торговом доме.

«Жертвой кибермошенничества также стала врач одной из поликлиник областного центра. Ей на мобильный номер позвонили неизвестные лица и сообщили о том, что злоумышленники пытаются произвести транзакцию с ее банковского счета. Проведя нехитрое анкетирование, мошенники получили от взволнованной женщины все данные для доступа к онлайн-банкингу и сняли со счета все сбережения на сумму 400 тысяч тенге», - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

По этим фактам проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские отмечают, что подобные преступления чаще всего совершаются из-за рубежа, их раскрытие сложно и продолжительно. Поэтому стражи порядка призывают жителей области не терять бдительность и не доверять сомнительным сообщениям, никому не передавать персональные данные и данные по доступу к мобильному банкингу.



