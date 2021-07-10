«Вполне нормальная штука»: истории вакцинированных астанчан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжается активная кампания по вакцинации. Чтобы привить как можно больше граждан, государство предусмотрело стимулирующие меры. В то же время в прививочных пунктах можно заметить людей, которые добровольно решили привиться, чтобы обезопасить себя и окружающих. Историю вакцинированных рассказывают корреспонденты МИА «Казинформ».

По данным управления здравоохранения Нур-Султана, количество вакцинированных по первому компоненту составило 271 216 человек. За прошедшие сутки привились 6 036 человек. Второй компонент вакцины получили 164 956 человек, 2 596 из них привились за прошедшие сутки.

Сегодня мы побывали в торгово-развлекательном центре «Абу-Даби Плаза», где на втором этаже действует прививочный пункт. Здесь, среди вакцинированных, организовывают розыгрыш призов, предоставляют скидки в бутики и объекты общепита, расположенные в здании. В качестве приятного бонуса после вакцинации угощают вкусным напитком.

Желающие привиться сначала проходят регистрацию, затем располагаются в открытом зале. По цифрам на электронных табличках можно отследить свою очередь. Как правило, проходят осмотр у терапевта, только потом им разрешают привиться.

Настроение у вакцинированных разное. Кто-то решил добровольно привиться ради собственной безопасности, кого-то привели друзья, дети, были и те, кто не дождался зарубежных известных вакцин и ввиду обстоятельств получил первую дозу.

Сейчас в этом прививочном пункте доступна российская вакцина «Спутник V», Hayat-Vax - для второй дозы.

Александр работает в сфере услуг – в ресторане, где готовят паназиатскую кухню. Сегодня он пришел за первой дозой российской вакцины.

«У меня нормальное отношение к вакцине. Раньше не болел коронавирусом. Побочные эффекты после вакцинации не страшны. Главное – здоровье. В Алматы знакомые вакцинировались. У них сейчас состояние нормальное, работают», - отметил Александр.

Житель столицы Азамат Умбеталиев признался, что с удовольствием пришел вакцинироваться.

«Пришел за первой дозой вакцины. С удовольствием получу вакцину, потому что самое важное – здоровье и безопасность окружающих. Предполагаю, что в легкой форме перенес болезнь, когда только начинался локдаун. Мне нельзя было прививаться вначале, потому как на работе получил травму, мне сказали, что можно вакцинироваться через определенный срок. Это время прошло, я здесь. Слегка знаком с тем, как работает вакцинация. Так что у меня страха перед вакциной нет. Это вполне нормальная и хорошая штука», - поделился 29-летний астанчанин.

В ходе нашей беседы с вакцинированными в прививочном пункте познакомились с педагогом школы-лицея №59 Ириной Нагметовной. Она пришла за второй дозой вакцины Hayat-Vax.

«Хотела обезопасить себя и детей, поэтому решила привиться. Раньше не болела коронавирусом. Коллегам разъясняла значимость вакцинации. Если завтра ребенок заболеет, родители будут спрашивать нас: «А вы привились?» Поэтому необходимо прививаться ради собственного здоровья и безопасности детей», - отметила преподаватель.

Среди вакцинированных мы встретили Асанали Дускенова и Мади Сарлыбаева – двух друзей, которые получат вторую дозу российской вакцины. Асанали Дускенов привел привиться своего друга. Он доверился российской вакцине, потому как считает ее эффективной.

«Пришли по собственному желанию. Даже, если заболеешь после коронавирусом, болезнь переносится в легкой форме», - рассказал Асанали.

Житель Нур-Султана Болат Раев тоже в числе тех, кто переболел коронавирусом.

«Два дня не чувствовал запаха, вкуса», - вспоминает он.

По его словам, нужно прививаться ради собственного здоровья.

«Вакцина полезна для человека. Нужно прививаться. Вакцинировавшись, не боишься ничего. Самому же надо. Старшие братья вакцинировались. Они чувствуют себя хорошо», - рассказал Болат Раев.

54-летний Онербек Беилхан пришел за первой дозой вакцины.

«Решил сам вакцинироваться. Верю эффекту, поэтому нахожусь здесь. Мой сын живет в поселке, он тоже привился. На работе нам рассказали о важности вакцинации, к тому же, нужно думать о здоровье», - отметил Онербек Беилхан.

18-летняя Маржан призналась, что давно хотела вакцинироваться. Скоро молодая девушка устраивается на работу, поэтому пришла привиться.

«Я знаю, что нужно вакцинироваться для общего блага, чтобы все были здоровы и никто не болел. Мама тоже привилась, знаю эффект и пользу вакцины», - рассказала девушка.

24-летний Бахытжан пришел за первой дозой российской вакцины.

«Верю в эффект вакцины. У меня мама медик. Она тоже привилась. Сейчас на пенсии. Вакцинировался ради собственного здоровья и благополучия семьи. 80% членов семьи привились», - отметил житель столицы Бахытжан.

Напомним, что в Нур-Султане в более 36 организациях ПМСП есть зоны вакцинации, прививочные пункты развернуты также в торговых комплексах: «Абу-Даби Плаза», «Керуен», «Хан-Шатыр», «Сарыарка», «Евразия», «Mega Silk Way», сеть магазинов «Мечта» по проспекту Республики. Отметим, что в выходные дни, несмотря на запрет работы торгово- развлекательных центров, прививочные пункты, расположенные там, будут функционировать.