В Петропавловске проходит чемпионат Казахстана по асык ату

Единственным регионом, не представившим своих спортсменов, стала Восточно-Казахстанская область.

В общей сложности на площадку вышли более 100 спортсменов, в том числе победители международных турниров.

— Этот чемпионат — не просто спортивное состязание. Это продолжение духовной ценности, передающейся из поколения в поколение и отражающей многовековую историю нашего народа. Игра в асык — это культурное наследие, ставшее частью национального воспитания и формирующее национальное самосознание. Сегодняшнее мероприятие — это не только чествование наших традиций, но и день, когда мы представляем спортсменов, прославляющих страну через национальные виды спорта. Среди них — Сания Аскер, которая в составе женской сборной Казахстана завоевала золотую медаль на V Всемирных играх кочевников, прошедших в 2024 году в Астане. А также мастер асык ату Камила Сексембай — победительница кубка мира прошлого года. Такие личности — это гордость страны и достойный пример для молодёжи, — отметил руководитель управления физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области Адильхан Сагындыков.