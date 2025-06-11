В Петропавловске проходит чемпионат Казахстана по асык ату
В Петропавловске стартовал чемпионат Республики Казахстан по национальным видам спорта бес асык и асык ату. В соревнованиях участвуют 19 команд, передает корреспондент агентства Kazinform.
Единственным регионом, не представившим своих спортсменов, стала Восточно-Казахстанская область.
В общей сложности на площадку вышли более 100 спортсменов, в том числе победители международных турниров.
— Этот чемпионат — не просто спортивное состязание. Это продолжение духовной ценности, передающейся из поколения в поколение и отражающей многовековую историю нашего народа. Игра в асык — это культурное наследие, ставшее частью национального воспитания и формирующее национальное самосознание. Сегодняшнее мероприятие — это не только чествование наших традиций, но и день, когда мы представляем спортсменов, прославляющих страну через национальные виды спорта. Среди них — Сания Аскер, которая в составе женской сборной Казахстана завоевала золотую медаль на V Всемирных играх кочевников, прошедших в 2024 году в Астане. А также мастер асык ату Камила Сексембай — победительница кубка мира прошлого года. Такие личности — это гордость страны и достойный пример для молодёжи, — отметил руководитель управления физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области Адильхан Сагындыков.
Северо-Казахстанскую область на турнире представляют шесть спортсменов: Кенжехан Акимжанов, Дамир Сундетов, Канат Жахин, Сания Аскер, Сабина Ермаганбет и Камила Сексембай.
Во время чемпионата старший тренер СКО по асык ату Акжан Сураганов был награждён медалью «Заслуженный деятель спорта по асык ату».
Чемпионат Казахстана по бес асык и асык ату продлится до 13 июня.