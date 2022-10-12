Вперые в истории казахстанский гимнаст лидирует в мировом рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые в истории батутной гимнастики Казахстана наш спортсмен Данил Мусабаев занял первую строчку мирового рейтинга по сумме этапов Кубка мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт Казахстанской Федерации гимнастики.

Данил стал лидером в мировом рейтинге гимнастов по индивидуальным прыжкам на батуте, набрав 153 очка. На втором месте португалец Диого Абреу (144), на третьем Рюсей Нишиока (120) из Японии.

Личным тренером Данила Мусабаева является главный тренер сборной команды Казахстана Сергей Вертянкин. Совсем недавно Сергей Владимирович получил звание заслуженного тренера Республики Казахстан по батутной гимнастике, что тоже стало историческим событием для этого вида спорта.

Фото: instagram.com/kazgymfederation











