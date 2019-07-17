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Впервые женщина возглавила Еврокомиссию

Автор:  
Тимур Дюсекеев
17 Июля 2019, 02:27
Впервые женщина возглавила Еврокомиссию

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейский парламент во вторник проголосовал за назначение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен поддержали 383 евродепутата, против выступили 327 депутатов, воздержались – 22.

Она сменит на посту действующего председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера 1 ноября и тем самым станет первой женщиной во главе высшего органа исполнительной власти ЕС.

Отметим, Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС номинирована на пост главы Еврокомиссии на 2019-2024 годы.

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