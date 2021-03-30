Впервые завоевали «бронзу» чемпионата РК североказахстанские волейболистки

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанский женский волейбольный клуб «Қуаныш» стал бронзовым призером чемпионата Казахстана среди женских команд национальной лиги сезона 2020/21, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Команда в серии игр за третье место обошла в двух матчах «Алматы».

С победой волейболисток поздравил аким области Кумар Аксакалов. Глава региона отметил, что бронзовые медали в Национальной Лиге клуб «Қуаныш» завоевал впервые в своей истории. Основу команды составляют североказахстанские спортсменки. Дублирующий состав клуба полностью собран из местных волейболисток.

«Волейбольный клуб «Қуаныш» сотрудничает с тренерами из районов и ДЮСШ города, где ведется постоянный отбор перспективных детей в областную специализированную школу-интернат-колледж олимпийского резерва. В клубе готовят будущих волейболисток в трех возрастных группах. В целом, женский волейбол культивируется в 12 спортивных школах по области. Бронзовая медаль – положительный итог системной работы по развитию североказахстанского волейбола, заслуга наших тренеров и игроков. Поздравляю всех с победой и желаю нашим девчонкам подняться еще выше в следующем году», - написал в Facebook К.Аксакалов.

Несколькими днями ранее баскетбольная команда «Барс» из Северо-Казахстанской области впервые выиграла чемпионат РК.

Фото: 7152.kz