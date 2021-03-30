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    16:10, 30 Март 2021 | GMT +6

    Впервые завоевали «бронзу» чемпионата РК североказахстанские волейболистки

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанский женский волейбольный клуб «Қуаныш» стал бронзовым призером чемпионата Казахстана среди женских команд национальной лиги сезона 2020/21, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Команда в серии игр за третье место обошла в двух матчах «Алматы».

    С победой волейболисток поздравил аким области Кумар Аксакалов. Глава региона отметил, что бронзовые медали в Национальной Лиге клуб «Қуаныш» завоевал впервые в своей истории. Основу команды составляют североказахстанские спортсменки. Дублирующий состав клуба полностью собран из местных волейболисток.

    «Волейбольный клуб «Қуаныш» сотрудничает с тренерами из районов и ДЮСШ города, где ведется постоянный отбор перспективных детей в областную специализированную школу-интернат-колледж олимпийского резерва. В клубе готовят будущих волейболисток в трех возрастных группах. В целом, женский волейбол культивируется в 12 спортивных школах по области. Бронзовая медаль – положительный итог системной работы по развитию североказахстанского волейбола, заслуга наших тренеров и игроков. Поздравляю всех с победой и желаю нашим девчонкам подняться еще выше в следующем году», - написал в Facebook К.Аксакалов.

    Несколькими днями ранее баскетбольная команда «Барс» из Северо-Казахстанской области впервые выиграла чемпионат РК.


    Фото: 7152.kz
    Теги:
    Спорт Северо-Казахстанская область
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