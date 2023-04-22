Впервые за семь лет полуфинал Лиги Европы пройдет без английских клубов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Лиге Европы на этой неделе определились все полуфиналисты турнира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главной сенсацией стал вылет одного из фаворитов Лиги Европы в лице «Манчестер Юнайтед», который был разгромлен в Испании «Севильей» со счетом 3:0. Впервые за 7 лет полуфинал Лиги Европы пройдет без английских клубов.

Во второй паре также не обошлось без разгрома: итальянская «Рома», уступив «Фейенорду» в первом матче 0:1, на своем поле взяла убедительный реванш со счетом 4:1. «Ювентус» переиграл лиссабонский «Спортинг», а «Байер» крупно выиграл у бельгийского «Юниона» со счетом 4:1.

В полуфиналах турнира сыграют «Севилья» и «Ювентус», а также «Рома» и «Байер».

В полуфинале Лиги Конференций голландский «Аз Алкмаар» встретится с «Вест Хэмом», а «Базель» попробует остановить набравшую приличный ход «Фиорентину».

В обоих турнирах первые матчи состоятся 11 мая, а ответные – 18 мая.

Ранее определились все полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов. В полуфинале «Милан» сыграет с «Интером», а параллельно нас ждет повторение прошлогоднего полуфинала с участием «Манчестер Сити» и «Реала».