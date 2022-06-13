13 Июня 2022 11:59

Впервые за два года в мире из-за ковида умерли менее 10 тыс. человек за неделю

НУР-СУЛТАН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Число новых случаев заражения коронавирусом в мире вторую неделю не превышает 3,1 млн, следует из подсчетов. При этом в конце мая заболеваемость ковидом была вдвое ниже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Смертность продолжила снижение. За семь дней из-за COVID-19 умерли 9,6 тыс. человек, что является минимумом с весны 2020 года.

США уже пятую неделю занимают первое место по заболеваемости ковидом в мире. За последние семь дней там выявили около 660 тыс. новых случаев, что на 60 тыс. больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Новые вспышки также фиксируются в Бразилии, где темпы распространения инфекции уже достигли мартовских значений (в сутки там сейчас регистрируют свыше 40 тыс. новых случаев заражения). В Мексике по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла вдвое, сейчас там ковид диагностируют примерно у 6 тыс. жителей в день.

При этом в Канаде темпы распространения инфекции по сравнению с апрелем упали почти в пять раз.

В Европе самые высокие показатели заболеваемости все еще в Германии, где за неделю коронавирус выявили примерно у 300 тыс. человек. Причем в последние два дня отмечается резкий рост – число заразившихся в сутки там вновь стало превышать 70 тыс.

Во Франции за неделю ковидом заболели вдвое меньше, чем в ФРГ, однако и там в последние дни фиксируется новая вспышка – свыше 40 тыс. заразившихся за сутки. В Италии также, несмотря на стабильное снижение с середины апреля, на этой неделе вновь рост – в сутки опять регистрируют свыше 20 тыс. новых случаев.

В Великобритании впервые с мая вновь стали выявлять более 10 тыс. заразившихся в сутки.

В Азии самая тяжелая ситуация все еще в КНДР, где в начале мая выявили первые случаи заражения коронавирусом. Однако посчитать точное число заболевших ковидом за неделю не представляется возможным, так как власти фиксируют случаи с симптомами лихорадки, но в их число могут входить не только инфицированные коронавирусом. В субботу власти народной республики сообщили о 42 810 новых случаях лихорадки. Борьба с коронавирусом в КНДР, как заявил лидер страны Ким Чен Ын, перешла на новый этап - от подхода, основанного только на карантинных мерах, к «локдауну и уничтожению» COVID-19.

При этом в Японии заболеваемость по сравнению с серединой мая упала вдвое – сейчас там ковид диагностируют примерно у 15 тыс. человек в день.

В Австралии темпы распространения инфекции за последние три недели снизились в полтора раза.

В США пятую неделю из-за ковида умирают примерно 1,5 тыс. человек, что сейчас является самым высоким показателем в мире. На втором месте по смертности находится Россия, где за минувшие семь дней зарегистрировали 500 умерших, что для страны является минимумом с апреля 2020 года.

При этом в Германии отмечается небольшой рост (около 420 летальных случаев за неделю).