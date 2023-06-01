Впервые за 83 года в Петропавловск придет 40-градусная жара

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в ближайшие трое суток ожидается повышение температуры воздуха до 40-41 градуса. В Петропавловске последний раз подобную погоду наблюдали в 1940 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», погоду в ближайшие дни будет определять отрог уходящего антициклона, подпитывающийся южными потоками.

«Ожидается постепенное повышение столбика термометра ночью до 15-20, днем - до 34-39, на юго-западе области - до 41 градуса. Температура воздуха до 40 и выше отмечается на территории области редко. В Петропавловске жара в 40,5 градусов наблюдалась в июле 1940 года. По области последний раз - 2-3-го июля 2021 года на метеостанциях в Тимирязево, Рузаевке и Чкалово, когда температура воздуха достигала значений 40,1-40,5 градусов», - рассказала заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина.

Она добавилf, что температура воздуха от 35 до 40 градусов относится к опасным явлениям погоды, выше 40 градусов - к стихийным.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 1-го июня, днем ожидается 31-36 тепла, ночью – 13-18, на юго-востоке области - 10 тепла. Ветер юго-восточный, 9-14 метров в секунду.

В пятницу, 2-го июня, ночью столбик термометра поднимется до 15-20, на западе области - 23 тепла, днем - до 32-37, на юго-западе - до 40 градусов. Ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду.

3-го июня сохранится скорость и направление ветра, ночные температуры. Но днем воздух прогреется до 34-39 градусов, на юго-западе области – до 41.

Осадки в ближайшие дни не ожидаются.