Впервые за 40 лет инфляция в Японии выросла до 3,6%

18 Ноября 2022, 15:20

18 Ноября 2022, 15:20

Впервые за 40 лет инфляция в Японии выросла до 3,6%

ТОКИО. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Базовая потребительская инфляция в Японии в октябре составила рекордные с февраля 1982 года 3,6%, значительно превысив целевой показатель Банка Японии (центральный банк), добивающегося устойчивой инфляции в 2%. Об этом свидетельствует опубликованная в пятницу статистика министерства по административным делам и коммуникациям страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Ключевой показатель, отражающий рост цен в стране, включает в себя стоимость топлива, однако не учитывает цены на скоропортящиеся продукты, поскольку они подвержены слишком сильным колебаниям. Именно по этому индексу Банк Японии устанавливает целевой показатель инфляции. Вместе с тем, в сентябре инфляция с учетом этих товаров составила 3,7%. Рекордный уровень инфляции в Японии зафиксирован на фоне мирового роста цен на энергоносители и продовольствие, а также значительного ослабления иены. Темпы роста цен обогнали даже темпы 2014 года, когда разгон инфляции был обусловлен повышением потребительского налога.

Ускорение темпов роста цен наблюдается с апреля. Базовая инфляция без учета скоропортящихся товаров впервые превысила 2% в апреле, составив 2,1%. Такой же показатель был отмечен в мае, после чего в июне инфляция выросла до 2,2%, в июле - до 2,4%, в августе - до 2,8%, а в сентябре - до 3%.

Инфляция седьмой месяц подряд превышает целевой показатель Банка Японии, который для достижения устойчивой инфляции в 2% проводит сверхмягкую денежную политику, сохраняя учетную ставку на минусовом уровне для стимулирования рынка. Это является одной из главных причин ослабления иены, поскольку из-за разрыва в учетных ставках со странами Запада, которые поднимают ее для борьбы с чрезмерным ростом цен, инвестиции в инструменты, номинированные в доллары, становятся более выгодными. По состоянию на утро пятницы курс японской валюты находится на уровне в 140,37-140,38 иены за доллар.

Несмотря на превышение целевого показателя и обвальное падение иены, что вызывает острую критику оппозиции и части населения, руководство Банка Японии не собирается менять свою сверхмягкую политику, отмечая, что темпы восстановления экономики Японии после пандемии ниже, чем на Западе.

Потребительская инфляция по-прежнему значительно ниже оптовой, которая в октябре достигла 9,1%. По словам экспертов, японские производители долгое время брали часть инфляции на себя и стремились как можно дольше не повышать цены, однако в последние месяцы наблюдает разгон и потребительской инфляции.