Впервые за 10 лет высаженные тюльпаны зацвели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане впервые за 10 лет высадили тюльпаны. Осенью прошлого года в городе высадили свыше 130 тысяч луковиц. В канун праздников тюльпаны зацвели и радуют горожан. Об этом сообщили в ТОО «Астана-Зеленстрой», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Особенностью текущего года является наличие тюльпанов по городу. Тюльпанные луковицы, как правило, высаживаются в осенний период. В прошлом году, осенью высадили 132 тыс. луковиц. В мае они всходят, сейчас видим результат. Красные, розовые и желтые тюльпаны радуют жителей столицы. Примечательно, что в Нур-Султане не сажали тюльпаны уже как 10 лет»,- подчеркнули в ТОО «Астана-Зеленстрой».

Как отметили в ТОО «Астана-Зеленстрой», посадка цветов - кропотливая работа, которая требует много сил. С прошлого года предпочтение отдаётся многолетним цветам, так как они более устойчивы к холодным климатическим условиям. Работами охвачены все районы.

В Нур-Султане также ведется посадка зелёных насаждений (деревьев, кустарников, сеянцев и т.д). Работы ведутся как внутри города, так и в зелёном поясе.

Масштабно озеленяются не только парковые территории, жилые массивы и дворы, но и территории достопримечательностей. К примеру, на прилегающей территории «Астана Опера» будет свой дубовый сад, у «Астана балет» - зелёный сад, в Триатлон парке – сиреневый сад. Система полива в парках, скверах, бульварах улучшена практически в 5 раз. Система полива ведётся как в автоматическом, так и в механических режимах.

Фото: Александр Куприенко