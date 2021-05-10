Впервые за 10 лет высаженные тюльпаны зацвели в Нур-Султане
«Особенностью текущего года является наличие тюльпанов по городу. Тюльпанные луковицы, как правило, высаживаются в осенний период. В прошлом году, осенью высадили 132 тыс. луковиц. В мае они всходят, сейчас видим результат. Красные, розовые и желтые тюльпаны радуют жителей столицы. Примечательно, что в Нур-Султане не сажали тюльпаны уже как 10 лет»,- подчеркнули в ТОО «Астана-Зеленстрой».
Как отметили в ТОО «Астана-Зеленстрой», посадка цветов - кропотливая работа, которая требует много сил. С прошлого года предпочтение отдаётся многолетним цветам, так как они более устойчивы к холодным климатическим условиям. Работами охвачены все районы.
В Нур-Султане также ведется посадка зелёных насаждений (деревьев, кустарников, сеянцев и т.д). Работы ведутся как внутри города, так и в зелёном поясе.
Масштабно озеленяются не только парковые территории, жилые массивы и дворы, но и территории достопримечательностей. К примеру, на прилегающей территории «Астана Опера» будет свой дубовый сад, у «Астана балет» - зелёный сад, в Триатлон парке – сиреневый сад. Система полива в парках, скверах, бульварах улучшена практически в 5 раз. Система полива ведётся как в автоматическом, так и в механических режимах.
Фото: Александр Куприенко