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Впервые за 10 лет в Казахстан больше въехало людей, чем выехало

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
8 Августа 2023, 10:58
Впервые за 10 лет в Казахстан больше въехало людей, чем выехало Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова назвала страны, откуда в нашу республику идет основной поток миграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущее геополитическое положение и меры, принимаемые в рамках реализации Концепции миграционной политики, обеспечили впервые за последние 10 лет положительное сальдо миграции», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

По ее словам, в основном иностранцы прибывают на постоянное место жительства из стран СНГ, КНР и Монголии.

При этом, больше стало прибывать иностранных граждан с техническим (1443 чел.), экономическим (577 чел.), педагогическим (288 чел.) и медицинским образованием (191 чел.).


Правительство РК   Минтруда РК   мигранты  
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