Впервые выявлен коронавирус у спортсменов в Олимпийской деревне в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Оргкомитет Олимпийских игр в Токио в воскресенье заявил о том, что впервые подтверждено заражение коронавирусной инфекцией среди двух иностранных спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.

18 июля заражение также было выявлено у одного атлета, не проживающего в Олимпийской деревне, одного сотрудника СМИ, одного рабочего и пяти человек, связанных с проведением соревнований. Все инфицированные не являются гражданами Японии.

17 июля оргкомитет проинформировал о первом случае обнаружения коронавируса на территории Олимпийской деревни, заражение выявили у человека, связанного с проведением Игр. «Этот случай является одним из 15 новых положительных результатов на COVID-19 среди участников игр и обслуживающего персонала, о которых сообщалось в субботу, что является самым высоким ежедневным показателем с тех пор, как комитет начал собирать данные, начиная с 1 июля», - сообщило информагентство Kyodo News. Всего с 1 июля организаторы объявили о 45 случаях заражения COVID-19.

Как сообщалось ранее, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За шесть дней до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост количества новых случав в японской столице держится на отметке выше тысячи.

С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.