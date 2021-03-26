Впервые выиграли чемпионат РК баскетболисты СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Баскетбольная команда «Барс» из Северо-Казахстанской области выиграла чемпионат РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортсменов, тренеров и болельщиков с этим событием поздравил аким области Кумар Аксакалов.

«Хорошие новости из мира баскетбола. Наша команда «Барс» выиграла чемпионат Казахстана впервые в истории североказахстанского баскетбола. Отмечу, что в составе нашего клуба нет легионеров, а все игроки являются местными воспитанниками, это очень важно. Это яркий пример того, что побеждать можно и без приглашенных спортсменов», - написал в Facebook глава региона.

Решающий 6-й тур Чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Высшей лиги проходил с 23 по 25 марта в городе Щучинске. Североказахстанцы провели 24 встречи, из которых 21 завершилась победой.