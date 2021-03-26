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    04:04, 26 Март 2021 | GMT +6

    Впервые выиграли чемпионат РК баскетболисты СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Баскетбольная команда «Барс» из Северо-Казахстанской области выиграла чемпионат РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спортсменов, тренеров и болельщиков с этим событием поздравил аким области Кумар Аксакалов.

    «Хорошие новости из мира баскетбола. Наша команда «Барс» выиграла чемпионат Казахстана впервые в истории североказахстанского баскетбола. Отмечу, что в составе нашего клуба нет легионеров, а все игроки являются местными воспитанниками, это очень важно. Это яркий пример того, что побеждать можно и без приглашенных спортсменов», - написал в Facebook глава региона.

    Решающий 6-й тур Чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Высшей лиги проходил с 23 по 25 марта в городе Щучинске. Североказахстанцы провели 24 встречи, из которых 21 завершилась победой.

    Теги:
    Спорт Северо-Казахстанская область
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