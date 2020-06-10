Впервые вуз Казахстана вошел в топ-200 лучших университетов мира

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахский национальный университет имени аль-Фараби совершил феноменальный прорыв, поднявшись в глобальном рейтинге QS на 165 позицию. Тем самым ведущий казахстанский университет успешно выполнил задачу, поставленную Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и заложенную в Госпрограмме развития образования и науки РК по вхождению к 2020 году как минимум двух казахстанских вузов в топ-200 лучших университетов мира. КазНУ подтвердил свое соответствие высокому уровню в мировом научно-образовательном пространстве, передает МИА «Казинформ».

Самое известное и авторитетное всемирно признанное рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало новые результаты исследования по высшим учебным заведениям мира. Как подчеркивается в аналитическом отчете QS, в этом году КазНУ имени аль-Фараби, поднявшись на 42 позиции, занял 165 место в глобальном рейтинге и «стал первым казахстанским вузом, прорвавшимся в топ-200 лучших университетов мира». На постсоветском пространстве только два университета вошли в эту группу – МГУ имени М. Ломоносова и КазНУ.

Демонстрируя небывалую ранее в истории высшего образования мира стремительную динамику, за 9 лет вуз продвинулся почти на 500 позиций вперед. Такое продвижение в мировом рейтинге за короткий промежуток времени приковало внимание зарубежных экспертов, именующих уникальный прорыв «феноменом КазНУ имени аль-Фараби». В международной академической среде это активно обсуждают как наиболее яркий пример динамичного развития вуза, многие представители зарубежных университетов перенимают положительный опыт КазНУ.

За высокой позицией в мировом рейтинге стоит огромная работа коллектива университета во главе с ректором академиком Галымом Мутановым по повышению глобальной конкурентоспособности КазНУ. Была проведена комплексная структурная модернизация на основе кластерного подхода и внедрена система управления, ориентированного на результат, которые способствовали переходу к принципиально новому качеству образования и науки. В кооперации с ведущими зарубежными университетами реализуются программы двойного диплома и образовательные программы на английском языке, благодаря чему в КазНУ обучается самое большое в Казахстане количество иностранных студентов. Их число только за последний год возросло в 15 раз.

Компания Microsoft признала цифровую модель развития КазНУ как одну из лучших практик. В университете открыты научно-образовательные центры всемирно известных высокотехнологичных корпораций, создан научно-технологический коридор «от генерирования идеи до ее коммерциализации». Его эффективное использование позволило КазНУ в течение пяти лет увеличить объем научных проектов более чем в 2,5 раза. Каждая пятая публикация казахстанских авторов в международных рейтинговых научных журналах принадлежит ученым КазНУ. За этот же период инфраструктура университета выросла почти на 50 процентов.

В качестве Глобального Хаба Программы ООН «Академическое влияние» по устойчивому развитию, КазНУ разработал и внедрил модель университета нового поколения – «Университет 4.0», которая была представлена в Штаб-квартире ООН в г. Нью-Йорке и рекомендована для широкого распространения на международном уровне. КазНУ создал центры аль-Фараби в 12 зарубежных странах.

Лидерские позиции Казахского национального университета в мировом образовательно-научном пространстве подтверждаются и другими международными рейтинговыми агентствами. Так, КазНУ входит в топ-200 самых экологичных и топ-50 технологически развитых вузов мира. Получив высокую оценку «АА+» Европейской научно-промышленной палаты, казахстанский университет находится в одном ряду с ведущими вузами Европы. Все эти достижения способствовали признанию КазНУ лучшим университетом тюркского и исламского мира.

Рейтинг QS возглавляет Массачусетский технологический университет, на втором и третьем месте – Стэндфордский и Гарвардский университеты соответственно (все вузы США). Десятку лучших мировых вузов практически полностью составляют американские и британские высшие учебные заведения.