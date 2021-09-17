Впервые вакцина от COVID-19 промаркирована казахстанским кодом Data Matrix

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцина против COVID-19 Vero Cell китайского производства промаркирована кодом Data Matrix и доставлена в казахстанские медицинские организации в рамках пилотного проекта по тестированию системы холодовой цепи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра развития цифровой экономики.

«Пилот» п о поручению Министерства здравоохранения РК проводится СК «Фармация», Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров в РК и компанией, предоставившей холодовую цепь.

Напомним, 19 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по эпидситуации по коронавирусу в Казахстане отметил, что 30% прививочных пунктов в стране нарушают температурный режим хранения вакцин. В связи с чем, Минздравом принято решение провести пилотный проект.

СК «Фармация» в рамках «пилота» в системе маркировки заказаны коды и нанесены на упаковки вакцин. Единым оператором маркировки для оптимального выбора материала стикера, на который наносится код маркировки, были учтены характеристика упаковки и температурный режим хранения. Коды были переданы в систему холодовой цепи для контроля температурного режима при транспортировке.

Далее СК-Фармация ввела в оборот вакцины и направила их на склад управления здравоохранения по Акмолинской области. Затем вакцины распределены в Буландынскую и Сандыктаускую районные больницы, а также в ТОО «Авиценна-Бурабай», где были выведены из оборота.

Данный процесс важен для соблюдения строгого контроля движения товара до конечного потребителя. Эффективность обеспечивается за счет взаимодействия систем маркировки и холодовой цепи, так как первая отслеживает каждую упаковку, ее местонахождение и текущего собственника, а система холодовой цепи показывает температуру хранения маркированного товара.

Справочно: Холодовая цепь – это комплекс логистических мер по строгому соблюдению температурного режима во время хранения и транспортировки лекарств.