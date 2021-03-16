Впервые в жизни 40-летний мужчина получил удостоверение личности в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре 40-летний осуждённый впервые в жизни получил удостоверение личности. Помощь ему оказала служба пробации, теперь ему выдали ещё и направление в центр занятости для трудоустройства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«40-летний осуждённый, состоящий на учёте в службе пробации, впервые в жизни получил удостоверение личности», - сообщила пресс-служба департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

По данным ДУИС, у Николая (имя изменено) за всю его 40-летнюю сознательную жизнь не было удостоверения личности, и возможность сделать документ так и не подвернулась, поэтому мужчина работал по найму разнорабочим и без официального трудоустройства. Кроме того, у осуждённого с детства - дефект речи, и он стеснялся идти по инстанциям для оформления документов. Жил Николай в ветхом доме, в одном из сёл Павлодарского района, холодное время года проводил у сестры в городе.

«Инспектором службы пробации осуждённому было выдано направление в отдел миграции, и совместно с отделом полиции Павлодарского района оказана социально-правовая помощь в виде документирования и выдачи удостоверения личности. До этого у него имелся только акт о рождении, - отметил начальник службы пробации Павлодарского района Павлодарской области Дамир Жаныбеков. - Оказание социально-правовой помощи - это важный фактор в профилактике преступлений. Именно поэтому работа проводится индивидуально с каждым осуждённым».

Когда Николай получил удостоверение, он был крайне удивлён тем, что ему оказали столь существенную помощь, и поблагодарил руководство колонии. После выдачи документа мужчине выдали направление в центр занятости для трудоустройства.