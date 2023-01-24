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Впервые в СКО сотрудники «скорой» применили процедуру внутрикостного доступа

24 Января 2023, 22:41
Впервые в СКО сотрудники «скорой» применили процедуру внутрикостного доступа

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники скорой медицинской помощи Северо-Казахстанской области впервые ввели лекарство пациенту с использованием внутрикостного доступа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор областного центра скорой медицинской помощи Юрий Белоног пояснил, что метод фельдшеры освоили в прошлом году. В регион приезжали международные тренеры из казахстанско-канадской скорой медицинской помощи.

«Бывают ситуации, когда у больного нет кровообращения на периферии. То есть, когда отсутствует давление, нет периферического кровообращения, вен просто не найти. Внутрикостный доступ – альтернатива в таком случае. Кровоснабжение мозгового слоя кости примерно такое же, как и внутривенное. Мгновенно происходит насыщение необходимыми препаратами. Можно вводить лекарство, инфузионные растворы. Такой метод применим и к детям. Мы идем к тому, чтобы абсолютно все бригады владели им. Процедура является международным стандартом оказания скорой медицинской помощи. Его впервые в нашем регионе применили в первых числах января», - прокомментировал Ю. Белоног.

Фельдшеры Рустем Байманов и Кристина Виль приехали к 72-летнему пациенту с септическим шоком и отсутствием периферического кровообращения. Благодаря применению внутрикостного доступа медикам удалось стабилизировать гемодинамику и доставить пациента в больницу.

Через несколько дней метод вновь помог сохранить жизнь 48-летнему горожанину. На вызов к мужчине с обширной рваной раной подмышечной области, массивным венозным кровотечением и геморрагическим шоком 3-4-й степени выехала бригада в составе врача Дильмурата Шавдунова и фельдшера Батырхана Альжанова. Больному с помощью внутрикостного доступа провели необходимый объем заместительной инфузионной терапии, стабилизировали показатели гемодинамики. Мужчину успешно госпитализировали.

Фото со страницы центра скорой медицинской помощи в Facebook


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