Впервые в РК: Операцию по установке дефибриллятора новейшего поколения провели в Таразе

29 Ноября 2022, 09:08

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Аритмологической клинике города Тараза впервые в Казахстане троим жителям Жамбылской области проведена уникальная кардиологическая операция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях стационара ТОО «Аритмологическая клиника» впервые в нашей стране провела имплантацию CRT-D дефибриллятора производства зарубежной компании – всемирно признанного лидера по производству высокотехнологичных медицинских устройств, оказывающих терапию для пациентов с нарушением работы ритма сердца и сердечной недостаточностью, - пояснила руководитель управления здравоохранения Жамбылской области Жанар Оспанова. – В ходе оперативного вмешательства трем жителям Жамбылской области, страдающим сердечной недостаточностью, были установлены эти приборы, у которых очень много преимуществ, в том числе имеется опция отслеживать эффективность его работы удаленно».

Операции проведены на новейшем оборудовании мирового уровня под руководством врача-аритмолога, заведующего отделением интервенционной кардиологии и аритмологии ТОО «Аритмологическая клиника» Тимура Аширова. Сопровождать ход операций, а также консультировать по вопросам имплантации и настройки функционирования дефибриллятора новейшего поколения, в Тараз прибыл специально приглашенный гость из Сербии – профессор Белградского медицинского университета, директор центра кардиостимуляции Научного университета при клиническом центре Сербии, доктор медицинских наук Горан Милашинович, отметили в ведомстве.

По словам Тимура Аширова, дефибриллятор CRT-D позволяет значительно увеличить работоспособность и улучшить качество жизни. Кроме того, этот «встроенный реаниматолог» может спасти жизнь в случае проявления опасных сердечных аритмий.

«Наши врачи регулярно занимаются установкой кардиовертер-дефибрилляторов. Во избежание операционных осложнений пациенту необходимо провести в стационаре минимум две ночи. После выписки мы осуществляем обработку раны и последующий контроль. Обычно контрольное обследование назначается через шесть недель после операции и затем каждые три-шесть месяцев», - отметил врач.

Уникальность применения данного дефибриллятора, как пояснил Тимур Аширов, заключается в том, что устройство позволяет отслеживать ход работы и сердечный ритм дистанционно со смартфона, что в свою очередь позволяет пациенту осуществлять самостоятельный контроль работы сердца, сокращает риск внезапной сердечной смерти, улучшает качество жизни пациента в целом.

До этого пациенты были вынуждены записываться на прием к аритмологу Тимуру Аширову как единственному в Жамбылской области специалисту подобного профиля, и проверять с помощью аппаратуры работу дефибрилятора.

«Теперь контролировать будет сам пациент со смартфона в любой точке мира», - отметил врача-аритмолог Тимур Аширов.

По информации пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области, лечение пациентов в клинике осуществляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, что обеспечивает доступность, своевременность и качество оказываемой медицинской помощи, в том числе и предоставление населению области дорогостоящей и высокотехнологичной медицинской помощи.