Впервые в РК: коммерческую сеть 5G запустили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая в Казахстане коммерческая сеть 5G запущена в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, на территории Astana Hub мы запускаем сеть нового поколения 5G. Доступ к сети мобильной связи обеспечивают специальные радиомодули, по новому стандарту, в новом частотном диапазоне», - сказал на открытии сети главный директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов.





Он объяснил, почему для этого была выбрана именно территория Astana Hub.

«Технология 5G имеет уникальные возможности, которые на самом деле нужно адаптировать для будущей цифровой экономики. И мы считаем, что это смогут сделать ребята, которые обладают такими навыками, специалисты в области ИТ и новых направлений экономики, такие как электронная коммерция, финансовые услуги и т.д. Если ваш телефон поддерживает 5G, соответственно вы можете на территории Astana Hub пользоваться ею», - заявил спикер.

В свою очередь, генеральный директор ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» Роман Володин объяснил, что коммерческая сеть 5G запущена на базе инфраструктуры Altel и «Казахтелеком».

«Сама технология работает таким образом, что сеть 5G интегрирована с нашей сетью 4G, и по сути, пользователи смогут переходить между технологиями, что обеспечит им соответствующий уровень сервиса. Именно эта интеграция позволяет нам достигать скоростей до 1,5 Гб в секунду. Это действительно очень большие скорости, которые станут основой будущих сервисов и будущих продуктов, как наших, так партнеров», - добавил Р. Володин.





Он также сообщил, что в данный момент ведется работа над внедрением 5G в Алматы и Шымкенте.











