Впервые в программе Азиатских игр пройдет смешанный турнир по дзюдо

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер команды Казахстана по дзюдо Айдын Смагулов подвел итоги турнира серии Гран-При в Загребе и рассказал о подготовке спортсменов к Азиатским играм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта.

Напомним, на прошлой неделе в хорватском Загребе прошел Гран-при, где наша мужская команда не смогла завоевать медали.

«Гран-При в Загребе считается генеральной репетицией перед чемпионатом мира, и все страны привезли своих лидеров. В турнире участвовали спортсмены из 79 стран мира, что уже говорит о многом. Кроме того, наш основной состав готовится к Азиаде, и поэтому мы отправили в Хорватию второй состав команды».



По словам Смагулова, конкуренция в их весах была высочайшая. В настоящее дзюдоисты находятся в Акмолинской области, где проходят заключительный этап подготовки. В составе команды присутствуют все лидеры сборной: Елдос Сметов (60 кг), Гусман Кыргызбаев, Елдос Жумаханов (66 кг), Жансай Смагулов, Бегадил Шаймерденов (73 кг), Хамза Дидар, Азиз Калкаманов (81 кг), Ислам Бозбаев, Даулетхан Жакыпов (90 кг), Виктор Демьяненко (100 кг), Ерасыл Кажыбаев, Санжар Жабборов (+100 кг).

Отметим, что на Азиатских играх в Джакарте впервые пройдет смешанный командный турнир по дзюдо.

«Впервые за историю Азиатских игр проводится смешанный турнир. В программу чемпионата мира также добавили смешанные поединки. В команде будут бороться по три дзюдоиста из мужской и женской команд. Уже скоро мы объявим состав команды».

Решающий тренировочный сбор дзюдоистов перед Азиадой пройдёт в 19-31 августа в Боровом.