Впервые в Музее искусств ВКО открылась выставка «Творчество молодых»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня областной Музей искусств распахнул свои двери для представления выставки «Творчество молодых» в рамках проекта «ART-Жастар» программы «Рухани жаңғыру», а также Года молодежи. На открытие экспозиции пришло множество гостей, в том числе творческая интеллигенция, студенты, поклонники изобразительного искусства, передает МИА «Казинформ».

Свои работы представили порядка 60 молодых ребят, среди которых есть совсем юные художники – учащиеся детской художественной школы «Жұлдыз» в Усть-Каменогорске, Школы искусств села Акжар Тарбагатайского района, Назарбаев-интеллектуальной школы Усть-Каменогорска, школы-лицея №43 им. К.Нургалиева, областного специализированного лицея «Білім-инновация» для одаренных детей, а также самодеятельные авторы и люди, имеющие специальное художественное образование. Всего в Музее выставлено около 110 картин, объединенных общей тематикой молодежного патриотического направления.

Эта экспозиция презентует весь творческий потенциал молодых художников Восточного Казахстана и является областным конкурсом изобразительного искусства. Произведения авторов будут оцениваться зрителями и компетентным жюри в номинациях «Молодой художник», «Молодой скульптор», «Молодой архитектор», «Художественная фотография».

Один из художников, нацеленный выиграть в номинации, Ерлан Маньяров поделился своим мнением по поводу конкурса:

– У меня прекрасный учитель. 10 лет назад я начал ходить на занятия к известному художнику Николаю Аштеме. Мое хобби уже переросло в образ жизни. Работая в промышленной сфере, вдохновился, и начал писать картины на эту тему. Конечно, рисую еще пейзажи, портреты, графику. Периодически участвую в выставках. Очень рад, что сейчас в Казахстане такое особое внимание уделяется развитию творческих способностей у молодых людей, поддержке юных дарований.

Заместитель акима ВКО Асем Нусупова во время приветственного слова отметила, что все авторы работ будут награждены, а премия для победителей составит до 200 тыс. тенге.





– Отрадно видеть молодое поколение, которое является достойным продолжателем традиций Восточно-Казахстанского изобразительного искусства. Радует, что ребята столь разнообразны в своем творчестве, и таким образом показывают любовь к родному краю и отношение к миру. Ну, а наша задача показать молодым людям, что их труд и искусство востребовано. В следующем году мы будем праздновать 175-летие великого Абая, хочется, чтобы вы воодушевились этой датой и подарили незабываемые впечатления жителям и гостям области. В этом году Музей искусств сделал большой шаг вперед по продвижению казахского изобразительного творчества. Летом у нас прошел прекрасный международный пленэр «Палитра Великой степи», по итогам которого были переданы в дар в Фонд музея более 200 картин. Я думаю, что по итогам выставки молодых художников музей так же что-то приобретет в свои Фонды, – сказала Асем Нусупова.

К слову, зрителей и гостей экспозиции порадует жанровое и стилевое разнообразие представленных работ. Здесь можно будет увидеть портреты, пейзажи, сюжетные работы авангардного и реалистического направления, выполненные в графической и живописной технике. Посетить экспозицию можно до конца 2019 года. Победители конкурса будут объявлены накануне Дня Независимости Казахстана, 12 декабря.



