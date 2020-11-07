Впервые в мировой истории было начато строительство нового общества - Айкын Конуров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции Коммунистической народной партии Казахстана Айкын Конуров отметил, что сегодня исполняется 103 года со Дня Великой Октябрьской социалистической революции, назвав этот день первым шагом прорыва в эпоху больших свершений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Айкына Конурова в сети Facebook.

«Дорогие товарищи! Сегодня исполняется 103 года со Дня Великой Октябрьской социалистической революции. Можно по-разному относиться к этому событию, но нельзя отрицать его масштабность и значимость.

Впервые в мировой истории было начато строительство принципиально нового общества. Этот день стал первым шагом прорыва в эпоху больших свершений. Нельзя отрицать также военных, политических и трудовых побед, достигнутых советским народом, хотя за них порой было заплачено дорогой ценой. Многими результатами этих достижений мы пользуемся до сих пор.

Сейчас ситуация в мире далека от стабильной. Пандемия коронавируса внесла свои трагические коррективы в нашу жизнь, в жизнь населения всей планеты. Следует отметить, что именно страны социалистической направленности дали отпор эпидемии намного лучше капиталистических «коллег».

Действия медицины стран социализма были направлены на сохранение жизней и здоровья людей, на научные изыскания, на получение реальных результатов лечения, а не на извлечение прибыли. Разница в идеалах и ценностях сыграла огромную роль в этом процессе. Реальность наглядно показала, кто был прав, и лишний раз подтвердила преимущества и неизбежность социалистического строя, с каждым днем приобретающего все больше сторонников по всему миру.

В этот знаменательный день я хочу пожелать казахстанцам счастья и, что сейчас особенно актуально, крепкого здоровья, а также без потерь пережить времена глобальных потрясений и перемен», - резюмировал Айкын Конуров.