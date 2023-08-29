Впервые в мире врачи обнаружили живого червя в мозгу пациентки

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Впервые в мире в мозгу жительницы Австралии был обнаружен живой червь длиной 8 см. Червь был извлечен из поврежденной ткани лобной доли мозга во время операции, проведенной в Канберре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.



Паразит мог находиться в мозге до двух месяцев.

Ученые предупреждают, что этот случай показывает, насколько велик риск передачи болезней и инфекций от животных к людям.

Все в операционной были шокированы, когда хирург взял щипцы и вытащил из мозга женщины живого извивающегося червя длиной 8 сантиметров.

По словам врачей, это новая инфекция, никогда ранее не регистрировавшаяся у человека.

Круглый червь Ophidascaris robertsi часто встречается у водяных австралийских питонов — неядовитых змей, обитающих на большей части территории Австралии.

Ученые говорят, что женщина, скорее всего заразилась паразитом во время сбора или употребления зелени Варригала, которая растет на берегу озера недалеко от ее дома.

Мехраб Хоссейн (Mehrab Hossain), австралийский эксперт в области паразитологии, в статье в журнале Emerging Infectioushoods подозревает, что она случайно заразилась после того, как использовала для приготовления пищи растения, зараженные фекалиями питона и яйцами паразитов.

Пациентка была госпитализирован в конце января 2021 года с «необычной совокупностью симптомов», таких как боли в животе, кашель, ночная потливость и диарея, забывчивость и обострение депрессии.

Позже сканирование выявило «атипичное поражение в правой лобной доле мозга».

По словам Мехраба Хоссейна, это первый в мире случай обнаружения этого паразита у человека. «Рост личинки III стадии у человека примечателен, учитывая, что предыдущие экспериментальные исследования не продемонстрировали развитие личинки у домашних животных, таких как овцы, собаки и кошки», - отметил он.

Сообщается, что за последние 30 лет появилось 30 новых типов инфекций, три четверти которых составляют зоонозные - инфекционные заболевания, передавшиеся от животных к человеку.