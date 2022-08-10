10 Августа 2022 19:52

Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по спидкубингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по спидкубингу. Кроме соревновательной части в рамках чемпионата мастера скоростной сборки соберут из 3 тыс. кубиков Рубика портреты всемирно прославленного казахстанского певца Димаша Кудайбергена и казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чемпионат Азии по спидкубингу проходит каждые 2 года. Принимающая страна определяется путем проведения конкурса среди заявителей. Казахстан - первая страна Центральной Азии, которая выиграла право принять чемпионат Азии. Это также первый чемпионат, который проходит в странах СНГ.

«В течение четырех дней пройдет чемпионат Азии по скоростной сборке головоломок, или так называемый спидкубинг. Казахстан - это первая страна, где проходит континентальный чемпионат. Мы хотим определить лучших куберов в Азии. Их имена станут известны по итогам соревнований. Спидкуберы будут соревноваться по 17 дисциплинам, начиная от классической головоломки 3х3 до таких дисциплин, как сборка закрытыми глазами, сборка с наименьшим количеством ходов и нестандартные головоломки с большим количеством граней. По каждой из дисциплин спидкуберы будут бороться за первые места», - сказал в ходе пресс-конференции президент Федерации спидкубинга в Казахстане Арман Машимов.

По его словам, Казахстан проводит в этом году чемпионат, чтобы популяризировать спидкубинг в стране как отдельное направление интеллектуального спорта.

К слову, соревнование начнется уже завтра. В турнире примут участие 116 спидкуберов из 13 стран, среди них Япония, КНР, Индия, Монголия и другие страны. В этом году в чемпионате участвуют ребята в возрасте 18-20 лет. Чемпионат продлится до 14 августа.

Главный приз – кубок, сделанный в виде Байтерека. Также победителям вручат медали, Всемирная Ассоциация скубинга WCA (World Cube Association) выделила общий призовой фонд участникам в размере 9 тыс. долларов США.

Как отмечалось выше, в ходе чемпионата спидкуберы соберут портреты Димаша Кудайбергена и Геннадия Головкина. Панно состоит из 3 тыс. кубиков, в среднем на изготовление такой картины уходит от 5 до 8 часов.

Один из основателей World Cube Association Рон ван Брюхен отметил, что в год образования федерации в Казахстане было намного меньше спидкуберов в республике, чем сейчас. Затем этот вид спорта стремительно начал развиваться в стране.

Лидерами по развитию спидкубинга являются США и Корея. Казахстан пока входит в ТОП-20 стран.

Рон Ван Брюхен также сообщил о том, что самому юному куберу в мире 2 года 11 месяцев, в то время как самому зрелому куберу 94 года. Вслепую спидкубер может собирать даже в 82 года.

«Спидкубинг объединяет людей. 35 лет назад никто бы не поверил в то, что увлечение кубиком Рубика может перерасти в серьезное занятие. С появлением интернета многие начали проявлять интерес к этому виду спорта. Уже в 2003 году проводились первые соревнования, а в 2004 году образовалась Всемирная Ассоциация скубинга. Ее представители ездили по странам и организовывали разные соревнования. В 2017 году в Казахстане открылась Федерация спидкубинга. Уже 26 соревнований прошло в стране», - пояснил Рон Ван Брюхен.

На сегодняшний день количество профессиональных казахстанских куберов уже перевалило отметку в 1 тыс. человек. В 2017 году их было всего 16 человек.

Национальная компания Kazakh Tourism выступает соорганизатором и информационным партнером мероприятия.

«В очередной раз мы видим, как Казахстан привлекателен для проведения такого рода мероприятий, благодаря созданным условиям по инфраструктуре, визовым режимам, открытию все большего количества прямых рейсов с зарубежными хабами. Очень надеюсь, что Казахстан и дальше будет принимать мероприятия под эгидой WCA. Наверное, вы спросите: какое отношение имеет Kazakh Tourism к чемпионату? Во-первых, принимают участие 116 спидкуберов из 13 стран. По разным оценкам, приезжающие на спортивные или событийные мероприятия участники, в особенности из дальнего зарубежья, тратят в среднем 1500 долларов США, находясь у нас в стране. То есть, от их приезда выигрывают гостиницы, рестораны, кафе, транспортники, объекты культуры, торговые пространства, гиды, переводчики, аттракционы, фотографы и так далее. Во-вторых, мы продвигаем нашу культуру. Отдельное сообщество узнает о стране больше и лучше. К примеру, во время соревнований здесь будут находиться ремесленники, которые расскажут о наших культурных особенностях», - сообщил председатель нацкомпании Kazakh Tourism Талгат Аманбаев.



