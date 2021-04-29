Впервые в Казахстане провели тестирование соцработников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане завершилось масштабное тестирование более 11 тыс. человек, работающих в системе социальной защиты населения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Оценку знаний и компетенций прошли соцработники, директоры медико-социальных учреждений и центров занятости населения, заведующие отделений социальной помощи на дому, специалисты и консультанты по соцработе, ассистенты и консультанты центров занятости.

Итоги тестирования социальных работников были презентованы представителями Национального ресурсного центра по социальной работе на очередном заседании Межведомственного совета по приоритетным вопросам социальной работы МТСЗН РК, прошедшем под председательством вице-министра труда и социальной защиты населения РК Ерлана Аукенова.

Тестирование проходило период с ноября 2020 г. по март 2021 г. в 2 этапа: основное тестирование и повторное для тех, кто не набрал проходной балл. Цель данного мероприятия – оценка знаний соцработников и повышение качества предоставления специальных социальных услуг и адресной социальной помощи. Всего в оценке знаний и компетенций приняли участие 11,6 тыс. человек.

На прохождение тестирования отводилось 140 минут. За это время соцработники должны были ответить на 13 общих вопросов (для формирования анкетных данных), 65 вопросов на знание законодательства, норм профессиональной этики и практических навыков, а также пройти психологический тест, направленный на выявление личностных особенностей, коммуникативных компетенций, уровня эмоционального интеллекта и эмоционального выгорания.

«91% социальных работников набрали проходной балл. В связи с тем, что подобное тестирование в масштабах страны проводится впервые, Министерство труда и социальной защиты населения не применяло санкций к лицам, не набравшим проходной балл, для них были организованы обучающие семинары и повторное тестирование», – отметил Ерлан Аукенов.

По словам организаторов мероприятия, помимо проверки знаний соцработников, проведение тестирования позволило сформировать базу данных о них, собрать предложения по повышению статуса данной категории и совершенствованию системы социального обслуживания.

Проект реализован МТСЗН РК при поддержке Фонда Первого Президента РК – Елбасы и Unicef Kazakhstan.