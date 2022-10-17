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Впервые в Казахстане прошел чемпионат по традиционной стрельбе из лука
17 Октября 2022, 09:49

Впервые в Казахстане прошел чемпионат по традиционной стрельбе из лука

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В Жанаозене на стадионе имени Амина Туякова прошел I республиканский чемпионат по традиционной стрельбе из лука среди разных возрастных категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

В соревнованиях, прошедших 16 октября, приняли участие более 200 лучников из разных регионов страны.

На чемпионате присутствовали аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, руководитель Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов, а также жители и гости города.

- Мангистау считается священной землей, жители которой издревле придерживаются традиций. Одним из доказательств этого является подвиг победителей конного марафона «Ұлы дала жорығы». В рамках исполнения поручения Президента Касым-Жомарта Токаева возводятся спортивные комплексы, создаются условия для занятия всеми видами спорта. Особо хочу отметить, что в последние годы особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта. Эта тенденция будет продолжаться и дальше. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы занимаетесь этим видом спорта, используя оружие предков в спортивных целях, - сказал глава региона Нурлан Ногаев.

В регионе около 400 спортсменов занимаются традиционной стрельбой из лука. Из них 10-15 спортсменов достойно защищают честь региона на соревнованиях республиканского и международного масштаба.

- Традиционная стрельба из лука стала развиваться в Казахстане с 90-х годов. За последние 4-5 лет этот вид спорта был возведен в ранг национального. Сегодня в Мангистауской области впервые проводится республиканский чемпионат. Сейчас этому виду спорта уделяется большое внимание и со стороны государства. Особенностью этого вида спорта является то, что им может заниматься как 7-летний ребенок, так и 70-летний старик. Думаю, он займет свое достойное место. На соревнования приехали сильнейшие спортсмены из многих регионов страны. Мы готовы вывести этот спорт на мировой уровень. На недавней игре кочевников в Турции лучники Казахстана среди пяти стран заняли второе место и вернулись с 3 золотыми, 2 серебряными, 3 бронзовыми медалями, - отметил руководитель ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов.

По итогам соревнований первое место в командном зачете заняли спортсмены из Шымкента, второе место досталось лучникам из Абайской области, на третьем месте - стрелки из Жетысуской области. Лучшие лучники в разных возрастных категориях получили денежное вознаграждение.

Чемпионат, прошедший на открытом стадионе, собрал около 2500 зрителей.


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