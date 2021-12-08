Впервые в Казахстане использован метод спутниковой телеметрии для мониторинга снежного барса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и хоккейным клубом «Барыс» приступили к реализации мероприятий по мечению снежных барсов посредством спутниковой телеметрии. Работы стартовали на территории Государственного национального парка «Алтын Эмель», где проведена телеметрия самки снежного барса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПРООН.

Инициатива проводится в Казахстане впервые и реализуется в рамках совместного проекта ПРООН, Правительства Казахстана и Глобального экологического фонда (ГЭФ) «Сохранение и устойчивое управление ключевыми глобально-значимыми экосистемами для получения различных выгод» с целью определения ареала обитания и путей миграции снежного барса.

Спутниковое оборудование представляет собой ошейники, которые отправляют информацию о перемещениях животных специалистам для дальнейшего изучения миграции, определения угроз и выработки предложений по их минимизации. Ошейники абсолютно экологичны и безопасны, а отлов проходит гуманным и безопасным методом, который успешно и многократно отработан в таких странах как Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Непал, Пакистан и Россия. Суть метода заключается в том, что отлов проходит без прямого участия человека, что многократно снижает риск стресса и травматизма животного.

«Изучение и охрана популяции снежного барса в Казахстане представляет большую ценность для сохранения биоразнообразия страны. Благодаря совместным усилиям, мы добились значительного прогресса в исследовании этого хищника в стране. В 2010-2020 годах были зафиксированы новые места обитания в республике, поэтому определение путей миграции имеет важное значение для принятия дальнейших мер по изучению и сохранению казахстанской популяции данного вида», - сказал Якуп Бериш, Постоянный представитель ПРООН в Казахстане.

Работы по спутниковой телеметрии снежного барса стартовали в конце ноября текущего года в местах его обитания на территории Государственного национального парка «Алтын-Эмель», где хищник был впервые зарегистрирован фотоловушкой в 2020 году. Для установки оборудования привлечены международные эксперты Института имени А.Н. Северцова: Андрей Поярков, Дмитрий Александров и Хосе Антонио Эрнандес-Бланко, которые имеют опыт работы по мечению снежного барса, тигра и других кошачьих в Монголии и России. Учеными проведено спутниковое мечение первой взрослой особи снежного барса. Всего же планируется установка еще шести спутниковых ошейников на территориях Жетысуского и Зайлийского Алатау, Алтае и Западном Тянь-Шане.

В отлове приняли участие казахстанские ученые Института зоологии Министерства образования и науки Республики Казахстан. Это дает возможность параллельного обучения казахстанских специалистов.

По словам заместителя Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Ерлана Кутпанбаева на сегодняшний день спутниковое мечение является современным и наиболее безопасным методом отслеживания мест обитания и миграции животных.

«Спутниковое мечение снежного барса используется в ряде стран, в которых он обитает, в том числе в Индии, Китае, Монголии, России. В Казахстане данный метод применен впервые. Так как наша республика находится на периферии ареала обитания снежного барса, мы надеемся, что спутниковое мечение даст положительный результат в части улучшения мониторинга и дальнейших действий для его защиты. Тем более, за последние годы наметилась хорошая тенденция к увеличению популяции этого ценного вида – благодаря фотоловушкам проводится мониторинг потенциальных мест обитания, ведется подсчет особей», - сказал Ерлан Кутпанбаев.

Инициативу по спутниковому мечению снежного барса поддержал хоккейный клуб «Барыс», который на протяжении нескольких лет активно участвует в мероприятиях по сохранению ирбиса. Клубом был приобретен дополнительный экземпляр спутникового ошейника, который будет использован в рамках работ по мечению снежного барса. Президент ХК «Барыс» Борис Иванищев отметил, что «вклад клуба в изучение ирбиса позволит привлечь внимание большой аудитории болельщиков к проблеме сохранения краснокнижного вида, а также подчеркнет приверженность клуба к вопросам сохранения дикой природы».

Снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает, в том числе и в Казахстане.