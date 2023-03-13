Впервые в Казахстане аккредитованы общественные объединения для наблюдения за выборами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аккредитация общественных объединений и некоммерческих организаций не привязана к какой-либо выборной кампании, а процедура аккредитации происходит на постоянной основе. Действует она 1 календарный год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила член Центральной избирательной комиссии РК Анастасия Щегорцова, норма аккредитации введена в действие с 7 января текущего года. Аккредитованные с этого момента объединения и организации смогут наблюдать за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней 19 марта.

На данный момент ЦИК аккредитовала 10 общественных объединений и некоммерческих организаций. Они могут осуществлять наблюдение во всех 20 регионах страны. Это общественный благотворительный фонд «НAQ», общественный фонд «Крылья свободы», общественный фонд «Гражданская защита», общественный фонд «Ел дауысы», международная ассоциация по наблюдению за выборами «Elections & Democracy», РОО «Коалиция общественных наблюдателей «Дауыс», общественный благотворительный фонд «Ұлы Көш», РОО «Мұқалмас», РОО «Жастар унi» и ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана».

Территориальные избирательные комиссии выдали свидетельства об аккредитации 201 организации. Они будут осуществлять наблюдение на всех выборах в пределах тех областей, где аккредитованы и где имеются их филиалы.

Ранее сообщалось, что сегодня завершился процесс аккредитации международных наблюдателей за внеочередными выборами. В итоге около 800 международных наблюдателей будут следить за выборами в Казахстане.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.